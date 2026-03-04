上個月2日是女星大S過世1周年的日子，徐家人為她在金寶山園區舉行紀念雕像揭幕活動，除了妹妹小S外，七仙女成員阿雅、范曉萱、范瑋琪、吳佩慈都有現身，獨缺Makiyo，引發討論。當時Makiyo透過經紀人回應，有以影片形式緬懷大S，看似臨時有事自己選擇缺席，但事實上，當天並未受邀，Makiyo坦言，她以為是僅有家人能參與的活動，當天才知道有其他藝人去參加。
獨缺大S紀念雕像揭幕活動 Makiyo與七仙女友情疑生變
據《鏡週刊》報導，Makiyo獨缺大S紀念雕像揭幕活動藏內幕，她說自己當時有收到拍攝紀念影片的邀請，但她被告知活動僅家人參與，所以她就沒參加，結果當天現場照片出來，她才知道原來不只徐家人能參與，一眾明星都有受邀。
Makiyo認了久未與徐家聯繫 當日還突發癲癇
不僅如此，由具俊曄設計、大S部分骨灰製成的紀念項鍊，Makiyo也沒收到，似乎已經被踢出姊妹群。對此，Makiyo表示，這段時間因理解小S與家人還沉浸在悲傷中，所以未主動聯絡打擾，但關係並沒有不好，自己之後會再找時間去親自探望大S。Makiyo也透露，雕像揭幕活動當日下午，她在家中突發癲癇，身體狀況也確實不允許她出門。
揭幕活動眾星雲集 連具俊曄隊友姜元來都到場
而當日活動上，出席的藝人除了七仙女外，還包含蔡康永、賈永婕、羅志祥、楊丞琳、許茹芸、邱瓈寬、F4成員仔仔與言承旭、前情侶檔王柏傑與謝欣穎等人，就連具俊曄酷龍的隊友姜元來也坐著輪椅現身，現場聲勢浩大，瀰漫濃濃悲傷氛圍，S媽與小S在看到雕像揭幕後都忍不住掉淚，令人不捨。
