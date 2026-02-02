我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（如圖）與大S十分相愛，沒有心機、沒有雜質的守護著她。（圖／經紀公司提供）

小S致詞稿全文：

女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像正式揭幕，圈內許多好友都出席，「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范曉萱、范瑋琪皆到場，僅Makiyo缺席。儀式上，由小S擔任主持人，她在台上吐露對姐姐大S的思念，「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話」，並感謝姐夫具俊曄這些年的陪伴。小S致詞時提到，「感謝我姐夫具俊曄，為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姐獻上一朵花」。更虧說今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。小S痛失大S陷入悲傷，她說：「只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫。」在揭幕儀式上，S媽摸著大S的雕像，低頭、捂臉看似在哭泣，喊道：「寶貝，妳重生了！我愛妳。」短短9字讓人聽了鼻酸。