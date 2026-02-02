我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃韻玲透過臉書證實袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）

回台北長眠 袁惟仁影響一整個世代

▲袁惟仁腦溢血後在台東靜養，被拍到暴瘦不成人形的模樣。（圖／翻攝自網路）

星光大道評審爆紅 小胖老師深植人心

袁惟仁 享年57歲

知名音樂人袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，好友黃韻玲稍早在社群發文哀悼，寫下：「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」並轉述袁惟仁二姐袁藹珍給親友的訊息，表示家屬尊重他選擇今天離開，過程平靜安詳，「從此自由」。家屬指出，未來將帶袁惟仁回台北與父親安葬在一起，一處他熟悉、依戀的有山有水之地，同時也感謝一路以來所有關心、幫助他的朋友，並感性表示，慶幸他留下無數歌曲，無論想念、開車、傷心或平靜時，都能聽見他的存在。1968年出生的袁惟仁，音樂生涯始於1980年代的民歌餐廳，與莫凡組成凡人二重唱，以清新民謠風格與和聲實力走紅樂壇。團體於1990年代活躍，並連續2年拿下金曲獎「最佳演唱組合獎」，成為華語流行音樂的重要代表；1995年兩人暫時分道揚鑣後，袁惟仁轉型為唱片製作人，參與無數經典作品製作，奠定他在幕後的關鍵地位。2007年，袁惟仁擔任中視選秀節目超級星光大道評審，講評風格溫暖又直指核心，既鼓勵選手也點出問題，被觀眾暱稱為「小胖老師」為他迎來事業另一波高峰。直到2008年他與莫凡再度合體推出作品並舉辦巡演，成功勾起歌迷滿滿回憶，也讓凡人二重唱成為一代人青春的重要聲音。相較於音樂成就，袁惟仁的私生活則充滿波折。2016年與結婚14年的藝人陸元琪離婚，隨後又捲入感情與財務爭議，形象一度重挫。2018年他在中國錄影時跌倒引發腦溢血，返台後又被診斷出腦瘤；2020年再度在家中重摔，醫師判定為無意識的植物人狀態。從舞台上意氣風發的音樂才子，到長期臥病在床，這段人生轉折令人唏噓。最終，他在家人陪伴下走完最後一程，留下無數動人旋律與深遠影響。1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。