天氣變冷下雨不憂鬱，根據星巴克官網，今（4）日起連喝三天「星巴克買一送一」那堤、星冰樂，免出門也有foodomo好友分享外送優惠；星巴克表示，全台門市指定星巴克禮盒組合單件7折優惠。CAMA CAFE表示，春季抹茶新品開喝，搭配生吐司「現折10元」，本文整理最新咖啡優惠一次掌握最便宜買法。
星巴克：買一送一有星冰樂！特大杯那堤77.5元 全台門市禮盒打7折
星巴克表示，即日起至3月6日（五）foodomo每週三／四／五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算飲料優惠價格：
◾️一杯那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）
◾️一杯焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）
◾️一杯焦糖可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克表示，即日起至3月10日（二），全台門市指定星巴克禮盒組合「單件7折」優惠活動。指定品項9款：星巴克綜合風味杏仁果、星巴克綜合果香餅乾、奶油太妃軟糖、星格脆派對桶、爆米花歡聚倒數日曆、歐式雪茄捲咖啡車造型盒、歐式千層派收納罐、星巴克焦糖煎餅罐、旅行熊軟糖收納袋。
CAMA CAFE：春季抹茶新品開喝！搭配生吐司「現折10元」
CAMA CAFE推出春季限定組合，開喝濃郁的「抹茶拿鐵」中杯100元、清爽的「抹茶歐蕾」中杯70元、甜香「蜂蜜風味鮮奶紅茶」大杯70元；3月4日至3月31日，推薦指定飲品搭配生吐司「現折10元」限定優惠。
星巴克、foodomo、CAMA CAFE
提醒大家，商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點與星送禮服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
