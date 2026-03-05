我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊開路先鋒費仔遭到內角球三振後，退場時也無奈搖頭。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊WBC世界棒球經典賽首戰交手澳洲，主辦方大聯盟裁判群也來到東京巨蛋執法，但似乎還在適應時差。徐若熙首局2顆高角度直球，按照轉播九宮格都明顯進到好球帶，主審裴洛塔（Omar Peralta）卻都計壞球，二局上中華隊左打者林子偉，面對偏離好球帶很遠的外角球被記好球，大聯盟打者「費仔」費爾柴德被三振後，也一度搖頭表示無奈。經典賽由大聯盟主辦，賽前中華隊就針對大聯盟偏愛的高角度好球提前進行適應，結果本場比賽開打，主審裴洛塔（Omar Peralta）多顆外角球都沒有撿，反倒是相當偏好澳洲先發威爾斯（Alex Wells）對左打者投出的外角球。徐若熙首局1出局後面對大聯盟級打者米德（Curtis Mead），順利搶下2好球，隨後一顆內角高角度變化球，根據轉播九宮格完全進入好球帶，裴洛塔卻搖頭表示壞球，逼得下一球徐若熙往外修正，馬上被米德敲安上壘。所幸徐若熙後續回穩，仍順利16球投完首局，目前僅用42球就吃完三局，WBC經典賽預賽先發投手單場用球數限制為65球，目前三局雙方仍為0：0。中華隊打者方面，左打者面對主審外角海相當不適應，威爾斯的滑球如魚得水，自第二局開始，一度靠著連續外角滑球連續取得5次三振，右打費仔遭到內角球三振後，退場時也無奈搖頭，對於同為大聯盟的裁判裴洛塔變形好球帶，似乎也感到很不滿。