▲李灝宇因傷被要求退賽，張政禹火速從台灣飛抵東京臨危受命，緊急遞補進入國家隊。（圖／中職提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽開戰在即，中華隊首戰將交手強敵澳洲隊。然而在大戰前夕，中華隊卻慘遭大聯盟母球團「強制退賽」！旅美強打李灝宇因身體不適，經MRI(核磁共振)檢查後隊醫雖初步認為無礙，但底特律老虎球團基於保護新秀立場，今早正式宣告李灝宇退出本屆經典賽，改由張政禹緊急遞補。回顧中華隊在東京巨蛋進行的官方練習日，本報特派記者在場邊就已察覺異狀。當時李灝宇雖然穿著練習衣現身，但不僅未更換釘鞋，也沒有進行任何守備與打擊練習，僅全程站在打擊護網後方與總教練曾豪駒面色凝重地交談。事實上，早在先前宮崎的熱身賽中，李灝宇擔任先發第2棒、鎮守二壘(單場4打數1安打、出現1次失誤)，在最後一個打席擊出右外野飛球出局後，身體就似乎出現了不適的警訊，沒想到這竟成為他本屆WBC的最後一舞。針對這項突如其來的傷情，中職會長蔡其昌原本透露，經過防護員初步檢查並無大礙。但李灝宇所屬的大聯盟底特律老虎球團態度極度謹慎，要求中華隊必須出示MRI報告才肯放行。根據中華職棒聯盟發布的最新震撼訊息，經過醫院MRI檢查後，隊醫初步認為傷勢無礙，但檢驗資料全數提供給WBC大會醫療組與老虎球團後，老虎隊為求保險起見，決定強制作出保護措施，今早正式回覆大會要求李灝宇因傷退出本屆經典賽。老虎隊的這道強制退賽令，不僅宣告球迷期待已久的鄭宗哲與李灝宇「黃金美式二遊」連線正式破局。據了解，原本在30人名單外的內野手張政禹，昨日下午就已緊急收到通知，火速從台灣飛抵東京巨蛋待命。