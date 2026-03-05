我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日正式開打，中華隊卻在首戰前夕迎來震撼彈。旅美強打李灝宇因左側腹斜肌拉傷，在底特律老虎球團的強力要求下被迫退出國家隊。消息一出，不僅中華隊戰力備受影響，更在台灣社群平台上引發兩派球迷激烈論戰。一方支持老虎保護頂級新星的措施，另一派則直言不滿大聯盟（MLB）球團對經典賽的支持程度，甚至有球迷感嘆：「這就是經典賽永遠比不上世足賽的原因。」李灝宇原定是中華隊陣中最重要的重砲手之一，但在MRI檢查報告出爐後，老虎球團於今（5）日一早正式告知大會與國家隊，基於保險考量「不同意」李灝宇出賽，並希望他可以返回母隊的佛州基地進行進一步的檢查與治療。這項決定迅速在 PTT、Threads及各大運動論壇引發熱議，支持球團的球迷認為，李灝宇是老虎隊農場排名第6的重要新秀，且去年才剛進入40人保護名單，球團保護年輕資產理所當然：「左腹斜肌受傷對打者來說可大可小，沒必要為了一次比賽毀掉大聯盟前途」、「好好休息吧 能站上大聯盟比較重要」、「他是老虎隊的重要資產，不然不會讓他退出」。然而，另一派球迷則對大聯盟球團「隨時能說不放人」的霸權感到不滿，認為這嚴重傷害了經典賽的公信力與精彩度。不少網友憤怒指出，每逢經典賽，球團總是能以各種理由「軟禁」或「勸退」核心球員，與足球界世界盃（World Cup）時期球隊必須放人的制度截然不同：「大聯盟自己辦的比賽，結果大聯盟球團不放人打。」、「連大聯盟自己都不支持自己的賽事。」、「足球是不放人被罰款，棒球永遠不會像足球這麼風靡」此外，老虎隊在本屆經典賽已經不是第一次成為輿論焦點。先前美媒報導指出賽揚強投「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）只會披美國戰袍投一場交手英國的比賽，消息一出就被許多美國、台灣網友炎上，認為史庫柏只是去調整手感的，沒有「為國出征」的決心。雖然網路論戰煙硝味十足，但現實是中華隊必須立即面對失去這門PR90級別「核彈頭」的困境。李灝宇112.2英里的擊球初速本是中華隊抗衡澳、韓的關鍵火力，如今改由張政禹遞補，曾豪駒總教練也針對打線進行微調，由林子偉、江坤宇鎮守中線。面對「球團利益」與「國家榮譽」的永恆拉鋸，李灝宇的退賽再次掀開了棒球圈最敏感的瘡疤。儘管遺憾，中華隊戰將吳念庭仍強調：「灝宇的份，每個人一起補上。」全隊將帶著這股不甘心的鬥志，在東京巨蛋首戰全力拼搏。