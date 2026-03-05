我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（5）日首戰澳洲，賽前一大早卻傳出遺憾消息，效力底特律老虎的3A重砲李灝宇，因側腹輕微拉傷，雖提出健康報告但老虎保險起見不放行參戰，李灝宇受訪時也自曝對受傷很可惜，「講實在10月開始準備到現在，結果就差最後一步就不能打，其實我有試過各種方法去跟球隊協調，講電話講到很晚，還早起，但他們還是覺得保守一點。」「在這裡跟大家一起，中途就離開真的很可惜。」賽前媒體擠在休息室，詢問李灝宇關於退賽經過，他公開受訪時懊惱地說，「講實在10月開始準備到現在，結果就差最後一步就不能打。」李灝宇透露，自己有跟老虎球團不斷溝通，但最終仍不予以放行，「其實我有試過各種方法來協調，講電話講到很晚，早上也很早就起來，試著去跟球隊溝通，用盡各種方法了。」儘管中華隊、李灝宇都盡力跟母球團老虎溝通，但最終仍為遺憾收場，李灝宇也理解，作為3A主力內野、並獲邀大聯盟的他，本季就有機會站上大聯盟，因而球團以保護作為首要目標，「球隊還是覺得保守一點，畢竟我還是球隊的資產，很難去做取捨。」