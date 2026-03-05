2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）開幕首日，中華隊卻傳出重大的戰力折損消息。效力於底特律老虎隊、預定擔任中華隊二棒二壘手的李灝宇，因左脇腹肌肉拉傷確定退出本屆賽事。這項消息不僅震撼台灣棒壇，也引發日本媒體與球迷的高度關注與熱議。
曾豪駒教練沉痛證實球團保護球員為優先
中華隊總教練曾豪駒今日於澳洲戰前記者會中，面色凝重地證實了李灝宇離隊的消息。曾教練表示，經過昨日醫院檢查，診斷結果為輕微肌肉拉傷。雖然李灝宇本人極度渴望為國家隊效力，並持續與所屬的老虎球團進行交涉，但球團基於保護這名23歲潛力新秀的職業生涯，最終要求其回美接受進一步檢查與治療。
曾教練感性地說：「這不是我們期望看到的結果，我想李灝宇本人是最難過的人。我們全隊都會背負著他的這份心意，全力以赴應戰。」
日媒關注：中華隊正二壘手缺陣對「台日大戰」的影響
日本媒體如《日刊體育》與《Full-Count》皆對此進行即時報導，標題紛紛以「台灣對日本前一天傳出震撼新聞」、「台灣主力二壘手戰線離脫」為題，強調這對即將在明（6）日登場的「台日大戰」是一次沈重的打擊。日媒指出，李灝宇去年在老虎隊3A表現出色，不僅有長打火力更具備22次盜壘成功，是中華隊打線中極為關鍵的一員。
日本網友反應 暖心鼓勵與晉級形勢分析
針對這項傷情，日本網友在相關報導下方的留言展現了溫暖的鼓勵，有球迷留言表示，「雖然只是輕微拉傷，但肌肉問題通常會拖很久，為了背負國家重任努力到現在卻無緣參賽，真的很遺憾。但請以治療為重，不要勉強，你的未來還很長。」也有專業球評型的網友指出，「雖然賽前普遍看好台灣，但核心戰力接連離脫對板凳深度不足的球隊來說影響巨大，這可能會讓南韓在分組晉級競爭中佔得先機。」
張政禹緊急遞補救火
面對李灝宇留下的空缺，曾豪駒教練已決定由味全龍隊的張政禹（Chang Cheng-Yu）遞補進入名單。曾教練對候補球員充滿信心，認為球隊早已做好各種準備，戰力並不會因此大幅下降，團隊將會更加團結一心。
