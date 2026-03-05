我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（5）日正式點燃戰火，賽前卻傳出壞消息，老虎隊「怪力男」李灝宇因側腹輕微拉傷，母球團老虎隊保險起見，決定讓李灝宇退出本屆賽事。中華隊總教練曾豪駒指出，李灝宇的檢查結果為輕微拉傷，「整體評估上，（球團）說希望他回去。」曾總坦言，事發突然，選手本人與團隊都很難過，「我們會帶著他一起努力，大家就一個牽著一個，希望借用他的力量，去打好每場比賽。」中職今日賽前發出告知，並指出有關李灝宇的狀況，「經過昨天醫院MRI檢查後，隊醫初步認為無礙，但檢驗資料仍需提供給大會醫療組提供給母球團做決定。今早老虎隊已正式回覆大會與國家隊，老虎球團為求保險起見，希望持續觀察，決定讓李灝宇因傷退出經典賽。因此內野手將由張政禹進行遞補。」在今日的賽前記者會上，曾豪駒表示，「當然，發生這樣的事情，大家都是不願意去看到，相信灝宇也很難過，因為我們從昨天開始，後續做了很多安排、協調，最後球團希望他回到母隊，我們最後時間決定，補進張政禹選手。」曾總指出，昨日安排李灝宇赴醫檢查，最後檢查報告是輕微拉傷，「整體評估上，（球團）說希望他回去。」談到補進張政禹，曾總說，整個隊形在出發前，就有共識，若有傷退的情況發生，就設定會由集訓選手做替補，「相信大家默契，都是在集訓間建立，希望他加入後，差異不會太大。」原本中華隊設定李灝宇打二棒、守二壘，現在臨時缺陣，曾總指出，會在二棒做出調整，「二壘鄭宗哲、林子偉都可以，會盡快把陣型安排出來。」至於李灝宇下一步，曾總說，「正在協調他能否跟著團隊，還是球團需要他馬上回去，後續等協調完狀況，他本人希望留在這，後續會持續去協調。」曾總說，李灝宇退隊的決定是事發突然，「昨天做了流程，今天做出決定，灝宇跟團隊都一樣難過，我們會帶著他一起努力，大家就一個牽著一個，希望借用他的力量，去打好每場比賽。」