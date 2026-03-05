我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆WBC經典賽，中華隊首戰交手澳洲，賽前二壘重砲李灝宇因傷退賽，逼得中華隊擺出大招，由中職去年最強本土打者林安可直接空降「最強二棒」，與此前台日交流賽、熱身賽都未曾嘗試過的佈陣，林安可過往在中職成績也曝光，曾有178打數經驗，對二棒定位不算陌生，繳出打擊率2成70、10轟與27分打點。中華隊台日交流賽二棒都固定是張育成，熱身賽則由美職回歸的李灝宇扛下，搭配「費仔」費爾柴德組成具有長打破壞力的前兩棒，張育成則改放到第四棒，如今李灝宇退賽，總教練曾豪駒並未把張育成放回二棒，而是把重任交給去年中職最強砲手、如今轉戰日職西武獅的林安可。林安可在2020、2021與2024年都曾有過擔任先發第二棒的紀錄，中職生涯在二棒累積打過198打席、178打數敲出48支安打，打擊率2成70、上壘率3成38，10轟與27分打點，另選到16次保送、吞下51K。另一方面，中華隊考量本場面對左投先發的澳洲，也將右打者江坤宇擺上先發，至於林安可雖然是左打，但2025年球季，打左投成績反而比較好，單季累積121打數、打擊率3成64、上壘率4成25，都明顯高於對右打的2成92、3成82，另添8轟、32分打點。