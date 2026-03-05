我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙小姐被亡靈附身，突然變得兇狠。（圖／翻攝自disneyplus）

韓國命理實境節目《天機試煉場》最後一集今（4）日上線，由女巫雪花、尹大滿和李素彬進行「魂的對決」，透過連接亡者，替親人解答疑惑，其中李素彬挑選中一對趙姓姊妹，姊姊墜樓身亡後，妹妹一直很自責，由於家中有人是巫師，她擔心是不是因為自己沒有承接神的旨意，因次天降懲罰，姊姊才會喪生，講到一半，她突然被上身，半臉癱瘓狂抖，語氣由溫柔變兇狠，「少管閒事！」把所有人嚇瘋。李素彬一摸委託人趙小姐的手，就知道她一直以來都在硬撐，而且感到很害怕，趙小姐擔心是因為自己沒有接受神的旨意，懲罰才會降臨在姊姊身上，她的狀態也越來越奇怪，不僅全身前後不自主搖擺，半邊臉還僵硬癱瘓，她問李素彬，「你能感應到我的狀態嗎？」李素彬說，「可以，但我的奶奶神沒有說什麼，妳一直說妳是神明。」趙小姐突然由溫柔轉兇狠，喝斥李素彬，「少管閒事！煩死了，你懂什麼。」趙小姐開始不停地搧風，整個人非常躁動，主持人全都傻眼喊，「現在是怎樣！」姜智榮、朴娜萊嚇到直接起身逃到全炫茂和朴河宣旁邊，沒過一會兒，趙小姐又恢復正常，她表示自己都記得剛才的無禮行為，但卻無法控制自己，懷疑自己有躁鬱症，但李素彬說，她是被附身了。由於趙小姐的狀況不穩定，李素彬專業判斷，儀式無法進行，就算硬做儀式，到最後也會出現問題，臨時喊卡的狀況也讓節目組非常緊張，等趙小姐離開後，主持人問李素彬剛才是什麼狀況？李素彬說，其實從趙小姐一進入到攝影棚，她就知道有另一個靈體跟著她，「講直接點，是她那個慘死的姊姊纏著她不放，她姊姊的亡靈依附在她身上。」坐在觀眾席的尹大滿也說，趙小姐一走進來就有發現，她只眨一邊的眼睛，另一隻眼睛像是完全癱掉一樣，「她姊姊的亡靈像是條盤繞的蛇寄居在她的體內。」但因為是實境節目，現場觀眾只能依照這樣的狀況進行給分，最後冠軍是尹大滿，第二名是雪花，李素彬為第三名。