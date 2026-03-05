2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在今（5）日點燃戰火，不少台灣球迷將前往東京巨蛋替中華隊應援，與台灣球場相比，日本球場的入場限制相對嚴格。近日經典賽官方釋出C組東京巨蛋入場規範，《NOWnews 今日新聞》也將其整理成懶人包，若不確定包包內的物品是否違規，這篇往下滑就對了。
本文大綱：
❗️拒絕入場對象
❗️禁止攜帶入場物品（持入禁止物品）
❗️禁止攜帶飲食及酒類入場
❗️應援用具（應援布條・留言板等）
❗️應援用具可使用之尺寸
❗️場內全面禁菸
❗️再入場規定
觀賞本屆經典賽時，東京巨蛋的入場規範將適用由日本棒球機構及讀賣新聞社所制定之《比賽觀賽契約約款》，以及WBC票券條款敬請同時遵守下列所訂之「入場規定及行為規範」。有關禁止攜帶物品及應援器材等事項，將以東京巨蛋球場管理單位所制定之「球場規則」為優先適用依據。
🚫拒絕入場對象
1.黑道組織或類似之反社會團體成員，以及與其具有密切關係之人士。
2.經主辦單位、球場管理單位或職業棒球暴力團排除對策協議會禁止入場者。
3.未出示有效正式入場券者。
4.不配合入場時之隨身行李檢查、金屬探測檢查、飲料檢查等安全措施者。
5.明顯酒醉者。
6.其他依《比賽觀賽契約約款》規定屬於拒絕入場對象者，或經主辦單位、球場管理單位判斷有拒絕入場之必要者。
❗️為確保所有觀眾能在安全且舒適的環境下觀賞賽事，嚴禁攜帶危險物品或可能對其他觀眾造成困擾之物品入場。WBCI（World Baseball Classic INC）、讀賣新聞社及球場管理單位保留在未事先通知之情況下變更觀賽政策之權利。
🚫禁止攜帶入場物品（持入禁止物品）❗️所有隨身行李均須接受檢查
1.槍枝彈藥、刀劍類、煙火、爆竹、劇毒物品及其他危險物品。
2.可能對其他觀眾造成困擾之物品（如散發強烈惡臭之物、發出巨大聲響之物等）。
3.玻璃瓶、鐵鋁罐。
4.寶特瓶類容器（容量超過1000ml或經冷凍之寶特瓶類容器）。
5.寵物（身心障礙者輔助犬除外）。
6.以佔用過多座位為目的之物品。
7.非屬下列「應援用具」所規定之應援器材，以及包含不符合下列「服裝」規定內容之服裝。
8.超出個人座位範圍尺寸之大型行李。
9.嬰兒車不得攜入或於場內使用，請使用球場外之專用寄存處。
10.行李箱（尺寸不限）。
11.噴霧罐（如髮膠、防身噴霧器等）。
12.棒球球棒。
13.沙灘球及其他充氣類物品。
14.保冷箱。
15.雷射裝置或雷射指示器。
16.噪音製造裝置（如空氣喇叭、牛鈴等）※應援用擴音筒，以及符合下列「應援用具」規定尺寸之應援球棒，或經主辦單位及球場管理單位許可之物品除外。
17.滑板、直排輪。
18.長度超過 25 英吋之棍棒或球桿類物品。
19.玩具槍或玩具刀（含水槍）。
20.無人航空器（無人機）。
❗️其他依《比賽觀賽契約約款》規定之禁止攜帶物品，或足以妨礙主辦單位或球場管理單位活動進行與設施營運管理之物品，以及經主辦單位或球場管理單位判定具危險性或可能對其他觀眾造成困擾之物品 ※如攜帶上述禁止物品，可能被拒絕入場，敬請見諒。（請利用附近之投幣式置物櫃等設施。）
🚫禁止攜帶飲食及酒類入場
1.不得攜帶酒類入場，且不提供飲料分裝服務。
2.可攜帶飲食入場（罐裝等禁止物品除外）。但如屬可能妨礙其他觀眾觀賽，或影響球場整體氣氛之物品（如氣味濃烈之食品、易滲漏湯汁之食品等），將不予允許攜帶入場。
🚫禁止行為
1.粗暴行為（如辱罵、威脅、恐嚇、恫嚇、暴力等。）
2.破壞或毀損設施、設備。
3.向觀眾席、環場走道、場內草地或其他區域投擲物品之行為。
4.於工作人員開始引導排隊前占位（由觀眾自行形成之隊伍、自然形成之排隊秩序，以及以張貼紙張或放置行李等方式占位者，主辦單位概不負責。）
5.擅自進入禁止進入區域（包括場地、球員休息室等相關人員專用區域。）
6.攀爬或懸掛於休息區、圍欄、欄杆、防護網等設施之行為。
7.自圍欄或欄杆懸掛球、簽名板等物品向球員索取簽名之行為。
8.就座位保留、應援、觀賽等事項，向其他觀眾索取金錢或其他利益之行為。
9.未經主辦單位或球場管理單位許可，進行商品販售、發放傳單、實施問卷調查等行為。
10.於票券所載明之座位以外區域觀賽，或擅自移動至空位之指定席。
11.於走道、樓梯、出入口等避難設施區域停留或觀賽。
12.於場內外無故喧嘩、鼓譟或製造噪音之行為。
13.於站立區、自由席等區域占用超出個人觀賽所需之過多座位。
14.使用閃光燈、光束或其他類似裝置，可能妨礙賽事進行之行為。
15.比賽進行期間點亮發光應援用品（如螢光沙鈴等。）
16.使用未列於下方「應援用具」規定之物品進行應援，或穿著包含「服裝」規定所限制內容之服裝。
17.使用彩帶、紙屑、噴射氣球等物品。
18.追逐飛球等行為，可能對其他觀眾造成損害之行為。
19佩戴無法辨識容貌之頭套或進行臉部彩繪。
20.對其他觀眾造成困擾之過度應援行為。
21.對工作人員進行拍攝之行為。
22.無論對象為球員、裁判、其他觀眾、總教練、教練、主辦單位及其工作人員、承包廠商、其他球場相關人員、棒球相關從業人員或其他球迷，如使用涉及他人種族、民族、性別、宗教、身心障礙、年齡、性傾向、國籍等之令人不適言詞（「侮辱性言辭」），屬違反體育精神之行為。
23.其他依《比賽觀賽契約約款》規定之禁止行為，或足以妨礙主辦單位或球場管理單位活動進行與設施營運管理之行為，以及經主辦單位或球場管理單位判定具危險性或可能對其他觀眾造成困擾之行為。
❗️依《小型無人機等飛行禁止法》規定，如於本場館指定範圍之上空（紅色區域）操作無人機等小型無人航空器，將依相關法律規定處以罰則。
🚫應援用具（應援布條・留言板等）
🟡WBCI及讀賣新聞社歡迎讚揚棒球運動、棒球選手以及各國與地區文化遺產之應援布條、留言板及應援小旗。
本規定旨在確保比賽期間之視線清晰與觀賽品質並限制妨礙行為。任何應援布條或留言板，得由主辦單位相關人員依其裁量予以撤除；主辦單位並保留限制於球場內特定區域展示應援布條、留言板、應援小旗等物品之權利。凡作為妨礙用途，或煽動、干擾其他觀眾之應援布條、留言板、旗幟等物品，將予以撤除。 於賽事期間，僅限攜帶經WBCI認可之參賽國家及地區旗幟入場。
🟡應援布條、留言板、應援小旗等應援用具，僅於符合下列條件時方可使用：
1.不得包含木製、金屬製或無彈性材質（僅限使用輕量且具柔軟性之材質）。
2.不得妨礙賽事進行或其他觀眾觀賽。
3.不得遮擋球場內既有標示或廣告。
4.不得固定於球場牆面、建築構造物、立柱等設施。
5.不得於球場內任何區域進行遊行活動。
6.不得有過度裝飾。
7.不得包含下列內容之文字：
一、商業性內容（與主辦單位或球場管理單位無關之個人事業或營利團體之招牌、廣告等均禁止）。
二、猥褻內容（猥褻用語或不雅言論均禁止）。
三、政治性內容（涉及政治立場之言論，或損害公民自由之言論均禁止。）
8.下列區域不得展示應援布條、留言板等物品：
一、日本隊出賽場次之指定席 SSS 區
二、日本隊未出賽場次之指定席 SS 區。
9.不得於本人座位以外之區域使用應援用具。
10.不得使用大型橫幅及鳴響樂器（如小號、太鼓、笛、鑼等）進行應援。（僅限經職業棒球暴力團排除對策協議會許可之應援團體，以及經主辦單位許可之應援團體，得依「特別應援許可規程」使用。）
11.應援用具之尺寸不得明顯超出本人座位範圍。
12.即使符合上述尺寸規定，如對其他觀眾造成困擾，仍可能被要求停止使用。
13.應援布條、留言板等物品須由一人持有。（由兩人以上共同持有之物品，將視為禁止物品中所列之「大型橫幅」。）
14.應援布條、留言板等內容僅限用於支持球隊或選手。（凡違反公共秩序及善良風俗、含有誹謗中傷內容，或經主辦單位判定不適合作為棒球應援之設計，均禁止使用。）
15.其他依《比賽觀賽契約約款》第 9 所規定之應援用具，或經主辦單位及球場管理單位判定足以妨礙活動進行或設施營運管理之應援用具，均不得使用。
🚫應援用具可使用之尺寸如下：
🟡應援布條：高600mm以內、寬600mm以內、旗杆不得使用
🟡留言板：高600mm以內、寬600mm以內、旗杆不得使用
🟡應援小旗：高500mm以內、寬500mm以內、旗杆650mm以內且限1支
🟡應援用擴音筒、應援球棒：長400mm以內
🟡其他應援用具：高700mm以內、寬500mm以內
🚫服裝
🟡不得穿著包含下列內容之服裝：
一、猥褻、仇恨、暴力性、極端性表現，或具誹謗性質之圖像或標誌。
二、猥褻用語或不雅言論。
三、侵害公民自由之歧視性圖像、標誌或言論。
四、足以妨礙或擾亂賽事進行或其他觀眾觀賽體驗之訊息或圖像
如利用服裝進行集體行動，煽動或干擾其他觀眾者，將被要求退場。
🚫場內全面禁菸
1.球場內全面禁菸。請於指定吸菸區吸菸。
🚫再入場規定
1.比賽進行至第7局結束前，除11號門及22號門外，所有入口皆可辦理再入場手續。
2.於再入場專用通道辦理時，須掃描票券完成出場登記。若從非指定再入場出口離場，票券將視為無效。
3.使用MLB Ballpark App電子票券者，可於21號門、22號門及31號門掃描入場。MLB Ballpark App電子票券之再入場手續，僅限於第7局結束前於21號門辦理。
4.再入場時須與入場時相同，通過金屬探測門並接受隨身行李檢查等安全檢查。
5.再入場制度可基於以下理由使用：一、前往球場外官方商品販售店等設施。二、於球場外購買飲食。三、於場外吸菸。
與遲到之同行者會合，並陪同其入場。
