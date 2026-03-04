我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，今（4）日舉行官方練球日，衛冕軍日本武士隊監督井端弘和受訪時指出，首戰面對中華隊非常重要，被問到需要警戒的選手，井端點名曾在世界12強冠軍賽交手過的林昱珉，「台灣還有不少在日職打球的投手，人才濟濟，絕對是一場艱難的比賽。」日本隊首戰於6日交手中華隊，井端今日表示，小組每場比賽都是關鍵且重要，「其中，第一場比賽對於提升球隊士氣具有重要意義，希望能取得好結果。」日本隊首戰將推出道奇隊強投山本由伸，「我希望他能為球隊帶來氣勢，並展現出他特有的投球風格。」井端直言，經典賽毫無疑問這會是一場硬仗，「我希望能結合所有隊員的力量，一場一場地去拼。」談到對中華隊的比賽，井端表示雖然還不知道先發投手是誰，但過去曾在12強冠軍賽交手過林昱珉，因此將其列為警戒，「台灣還有不少在日職打球的投手，人才濟濟，絕對是一場艱難的比賽。」談到中華隊與韓國隊中都有大聯盟等級的混血野手入隊，井端說，「我看了熱身賽，覺得他們是很有爆發力的打者。實力不容小覷，我們必須保持警戒。明天我會再透過情蒐分析來應對。」對於首戰，井端直言，最不該做的就是畏首畏尾，「比賽一開始就要投入100%的精神。如果抱著觀察的心態，往往會陷入被動，必須從第一球開始就全員衝刺。」被問到打線安排，井端透露已經有想法但還沒傳達給選手本人，「所以現在還不方便公開。我會先親自告訴選手。」