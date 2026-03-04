我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年WBC中華隊明(5)日首戰交手澳洲，總教練曾豪駒宣告將推派王牌投手徐若熙掛帥先發，全力搶下關鍵首勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲相較於徐若熙的剛猛，澳洲隊先發威爾斯則代表了優秀投手的另一種極致。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明（5）日即將正式在東京巨蛋點燃戰火，中華隊與澳洲隊的首場交鋒，不僅是關乎晉級複賽必贏的一戰，同時也是一場極具觀賞性的「矛盾大對決」。中華隊推派出的「龍之子」徐若熙，將以火球正面硬剛澳洲隊曾上到大聯盟的左投威爾斯（Alex Wells）。一位是旅日前夕身價暴漲的超級新星，一位是繞過大聯盟戰場回歸家鄉的控球職人，這場先發對決將決定誰能掌握通往邁阿密的先機。徐若熙的職業生涯曾因骨刺與傷勢數度停擺，但他不僅在2023年以台灣大賽 MVP 宣告回歸，更在2024年賽季展現出2.47防禦率的頂級宰制力。去年底，日職軟銀鷹以1500萬美元的天價合約將他納入麾下，顯示出國際球探對他的高度評價。徐若熙在賽前記者會的發言耐人尋味。他表示「明天的比賽明天再說」，這種冷靜甚至近乎淡定的態度，能看出他已經學會如何與「身價包袱」共處，並放鬆心情迎接比賽的到來。對徐若熙而言，明天的關鍵不在於飆出多快的速球，而是在東京巨蛋略顯陌生的投手丘上，如何快速找回變化球的刁鑽威力。若真如徐若熙所言，能重現牛棚中「直球沒問題」的氣勢，澳洲打線恐難以適應高速竄入本壘板的威力。相較於徐若熙的剛猛，澳洲隊先發威爾斯則代表了優秀投手的另一種極致。這位曾效力於巴爾的摩金鶯隊的左投，職業生涯從未以球速見長，其大聯盟時期的140公里均速雖然在美職體系吃力，但在國際賽與澳職舞台，他卻是打者眼中最難纏的「控球職人」。威爾斯的可怕之處在於他精簡的投球機制與極高的好球率。他在雪梨藍襪隊（Sydney Blue Sox）2024-2025年賽季投出的1.55防禦率並非僥倖，而是靠著變速球與曲球的速差位移，誘使打者在懷疑中出棒。對於習慣鎖定速球的中華隊強打群來說，面對這種「球速不快、卻怎麼也打不準球心」的軟派左投，耐心與擊球點的修正將是致勝關鍵。這場比賽的本質是「極速」與「精準」的對話。徐若熙的優勢在於他的Stuff足以讓澳洲打者在首度對決時頻頻揮空；而威爾斯的優勢則在於他能利用經典賽的用球數限制，透過精簡的球數拉長局數，為澳洲隊節省牛棚戰力。值得注意的是，澳洲隊陣中還有同樣具備韓職經驗的王牌，同時也是威爾斯的雙胞胎哥哥Lachlan Wells待命。這對雙胞胎投手風格相似，若澳洲想要在手就梭哈、採取雙王牌接力模式，中華隊必須在比賽前半段就對弟弟Alex施壓。總而言之，徐若熙若能維持「不綁手綁腳」的平常心，靠著火球優勢鎖死對手打線，中華隊勝算極大。然而，若中華隊打線掉入威爾斯的控球陷阱，陷入追打壞球的泥淖，這場經典賽預賽可說是最重要的一戰，恐怕會變成一場辛苦的拉鋸戰。