2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋點燃戰火。備受全台期待的中華隊首戰將對決澳洲，稍早於賽前記者會正式宣佈，將由日職軟銀鷹隊強投徐若熙先發。帶著2024年在同場地奪下優勝的榮耀，中華隊隊長陳傑憲期盼全隊能再次團結，表示每位球員都很期待能在這座超棒的球場上繳出好表現。主帥曾豪駒則盼望能向世界展現台灣精神。對於再次踏上東京巨蛋，陳傑憲表示這個球場對他來說並不陌生，不僅年輕時就曾造訪，2024年更在這裡拿下了優勝，感到既熟悉又開心。面對陣容中許多首度來到巨蛋的年輕選手，陳傑憲也主動為他們介紹場地，並表示每位球員都很期待能在這座超棒的球場上繳出好表現。本屆經典賽雖然球員陣容與先前的12強賽有所不同，但教練團班底一致，讓身為隊長的陳傑憲在溝通上沒有太大問題。他坦言，這次比較辛苦的地方在於旅外選手較晚歸隊，僅有短短幾天能進行磨合搭配。儘管如此，陳傑憲對團隊充滿信心，他特別點出旅外選手在向球隊報到時，都帶著極度興奮與期待的心情，全隊想打好這次比賽的企圖心都非常強烈。為了凝聚士氣，團隊也正在發想有趣的上壘手勢或專屬口號，希望能藉此將大家的心情凝聚在一起，為明天的首戰做好萬全準備。總教練曾豪駒強調，WBC作為賽制的最高殿堂，是全世界與全台灣球迷都非常關注的賽事。他感性地說，棒球對台灣球迷而言，是一個能凝聚團結氛圍的重要存在，每一次精彩的比賽都能讓大家不分你我，為了一樣的目標共同努力。「共同的把自己的力量發揮出來，那就是代表我們台灣的精神。」陳傑憲期盼能將這份渴望與態度延續到賽場上，以最好的表現回饋球迷的支持。