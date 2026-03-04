2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋點燃戰火。備受全台期待的中華隊首戰將對決澳洲，稍早於賽前記者會正式宣佈，將由日職軟銀鷹隊強投徐若熙先發。帶著2024年在同場地奪下優勝的榮耀，中華隊隊長陳傑憲期盼全隊能再次團結，表示每位球員都很期待能在這座超棒的球場上繳出好表現。主帥曾豪駒則盼望能向世界展現台灣精神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
重返榮耀之地，帶領年輕小將攻蛋

對於再次踏上東京巨蛋，陳傑憲表示這個球場對他來說並不陌生，不僅年輕時就曾造訪，2024年更在這裡拿下了優勝，感到既熟悉又開心。面對陣容中許多首度來到巨蛋的年輕選手，陳傑憲也主動為他們介紹場地，並表示每位球員都很期待能在這座超棒的球場上繳出好表現。

克服磨合挑戰，旅外球員展現強烈企圖心

本屆經典賽雖然球員陣容與先前的12強賽有所不同，但教練團班底一致，讓身為隊長的陳傑憲在溝通上沒有太大問題。他坦言，這次比較辛苦的地方在於旅外選手較晚歸隊，僅有短短幾天能進行磨合搭配。

儘管如此，陳傑憲對團隊充滿信心，他特別點出旅外選手在向球隊報到時，都帶著極度興奮與期待的心情，全隊想打好這次比賽的企圖心都非常強烈。為了凝聚士氣，團隊也正在發想有趣的上壘手勢或專屬口號，希望能藉此將大家的心情凝聚在一起，為明天的首戰做好萬全準備。

棒球凝聚全台 全力發揮台灣精神

總教練曾豪駒強調，WBC作為賽制的最高殿堂，是全世界與全台灣球迷都非常關注的賽事。他感性地說，棒球對台灣球迷而言，是一個能凝聚團結氛圍的重要存在，每一次精彩的比賽都能讓大家不分你我，為了一樣的目標共同努力。「共同的把自己的力量發揮出來，那就是代表我們台灣的精神。」陳傑憲期盼能將這份渴望與態度延續到賽場上，以最好的表現回饋球迷的支持。

🔥經典賽／費仔成中華隊「完美第一棒」！曾豪駒賽後大讚：讓人放心

🔥經典賽／張育成為何扛4棒？中華隊組「海浪攻勢」：關鍵數據曝光

🔥經典賽直擊／「費仔」初登場繳雙安、1打點！中華隊5：1力退軟銀

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

中華隊經典賽首戰先發投手出爐！徐若熙掛帥出戰澳洲　力拚開門紅

美國火力太殘暴！狂掃19安＋2轟　經典賽熱身賽首戰15：1大勝巨人

經典賽／中華隊3月5日對澳洲！對手「實力、陣容、關鍵球員」一覽

經典賽開打倒數！CT AMAZE衣宸公開15秒勾魂片　萬人暈：秀色可餐