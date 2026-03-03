我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）扛下經典賽中華隊第一棒。（圖／記者葉政勳攝）

▲旅美3A重砲李灝宇，扛下經典賽中華隊最強二棒名號。（圖／記者葉政勳攝）

備戰WBC世界棒球經典賽，中華隊今（3）日迎戰軟銀二軍，總教練曾豪駒終於亮牌，組出終極打線應戰，其中旅美3A小將李灝宇扛下最強2棒，張育成改打第4棒，受到不少球迷討論。實際上，第4棒不僅擁有最多於壘上有人時上場打擊的機率（49%），過去美國球評肯尼（Brian Kenny）也提過，不論是自辦熱身賽、或是先前的台日交流賽，張育成都固定在2棒，符合近年來最強2棒的棒次思維，然在旅美好手歸隊後，總教練曾豪駒卻在正賽開打前2天，將張育成改放在4棒，引發外界關注。2025年洛杉磯道奇將大谷翔平固定在一棒出賽時，美國球評肯尼就給出不同意見，他認為以道奇打線豪華程度，大谷翔平應該改打4棒，理由在於「最高打點機率」。根據數據顯示，第4棒在壘上有人時打擊機率最高，為49%，超過第3棒的46%與第2棒的35%，「最大化大谷於得點圈時的打擊機率，道奇可以得下更多分。」另一方面，棒球為失敗機率多於成功的運動，就算前3棒再強，迎戰經典賽各隊大聯盟級強投，仍會有首局三上三下情況，此時第二局首先上場的，就是第4棒打者，因此第4棒有時也被視為球隊的另類第一棒。攤開中華隊這條打線，首棒「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、李灝宇與陳傑憲，是一個完整的現代前三棒，但若首局無攻勢三上三下，第二局先後上場的是第4棒張育成、5棒林安可與6棒吳念庭，張育成之於費仔、李灝宇和林安可為重砲、陳傑憲與吳念庭則為高擊球率好手，等於中華隊前兩局可以排出2套完整的前三棒打線，形成「海浪攻勢」於前段搶分。另一部分，張育成上屆經典賽，就作為最恐怖第4棒，預賽4戰合計16打數7安打、打擊率4成38、2轟與8分打點，獲得預賽A組MVP殊榮，本次回歸熟悉的4棒身分也不陌生，中華隊該屆2棒則由中職最強右打林立扛下。第一棒：費爾柴德（Stuart Fairchild）第二棒：李灝宇第三棒：陳傑憲第四棒：張育成第五棒：林安可第六棒：吳念庭第七棒：鄭宗哲第八棒：蔣少宏第九棒：陳晨威