▲短短2個月內換了5支球隊，鄭宗哲(圖)幽默笑稱大聯盟讓渡大風吹的唯一好處就是「還好人在台灣不用一直搬家」，（圖／記者葉政勳攝）

備戰2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊目前正在日本宮崎展開海外集訓。日前剛經歷休賽季「DFA（指定讓渡）大風吹」、最終落腳波士頓紅襪隊的旅美內野手鄭宗哲，抵達日本後展現絕佳的適應力與好心情。他不僅大讚日本環境漂亮、球隊氣氛佳，更在受訪時分享了紅襪球團為他準備「中華民國國旗」的超暖心傳統。身為紅襪隊40人名單的一員，鄭宗哲此次代表台灣出征經典賽。他透露，自己提早幾天離開大聯盟春訓營報到時，球隊的裝備經理特別詢問他離開的時間，並貼心表示「已經準備好國旗了」。鄭宗哲指出，為出征國際賽的球員掛上所屬國家國旗是球隊的傳統，看到置物櫃上掛滿各國國旗，他直呼：「我覺得蠻酷的！」對於球團的用心，鄭宗哲坦言非常感動，也感受到滿滿的榮譽感：「感覺他們蠻用心的，也有一種蠻驕傲的感覺吧！代表紅襪隊有很多人可以去打國家隊。」回顧這個充滿波折的休賽季，鄭宗哲堪稱大聯盟「讓渡轉盤」的代表人物，短短兩個月內連續遭到4次DFA，換了5支球隊才終於在紅襪隊安頓下來。談及這段大風吹的經歷，鄭宗哲展現出超齡的樂觀心態：「這段期間確實換了很多隊，但我覺得很好的一點是，『我剛好人在台灣』，所以我也不用一直搬來搬去，就只是等消息就好。」他也對新東家讚譽有加：「最後去紅襪，我覺得紅襪真的是一個非常、非常棒的球隊。」本屆經典賽鄭宗哲將再度與同為旅美好手的李灝宇搭檔二遊防線。兩人曾是2019年U18世界盃的奪冠班底，也在杭州亞運有過合作經驗。鄭宗哲期盼能重現當年的冠軍默契，為中華隊打出好成績。「大家都確實長大了，這次集訓時間也沒有到很久，感覺好像既陌生又熟悉。」鄭宗哲笑說，雖然因為平時身處不同球隊無法常常搭配，但兩人已經利用練球空檔密集討論守備站位與傳球習慣。他強調，短期賽事最重要的是溝通：「要把事情先講好，確認到時候怎麼執行，不要帶著疑問上場比賽，不然會變成大問題。」