我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇扛第2棒，將完美銜接費爾柴德的速度與選球優勢，組成極具破壞力與壓迫感的美式雙箭頭。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊今(3)日迎來前進東京巨蛋前的最後1場實戰。總教練曾豪駒(圖)透露，若今日打線串聯度表現理想，這套先發名單極有可能就是WBC正賽的最終陣容。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（3）日迎來前進東京巨蛋前的最後一場官辦熱身賽。由於昨日賽事因雨取消，今日成為中華隊「完全體」唯一的實戰磨合機會。針對今日先發打線的變動，總教練曾豪駒在賽前受訪時透露，若今日打線的「串聯度」表現良好，這套陣容極有可能就是正賽的最終打序。在先前的訓練與賽事規劃中，教練團曾安排重砲張育成擔任第二棒。但在今日排出的先發名單中，改由剛歸隊的旅美小將李灝宇擔綱先發第二棒，張育成則回到傳統的第四棒位置。針對這項棒次異動，現場媒體提問是否單純為了讓李灝宇在熱身賽多爭取幾個打席，抑或是正賽的最終定案？曾豪駒表示，今天的陣容安排是經過教練團多方考量的結果。曾豪駒進一步說明打線安排的核心考量：「當然，如果整個串聯度是好的話，那這就有可能是我們在正賽的一個陣容。」他坦言，原本教練團的規劃是利用兩場熱身賽來進行陣容磨合，但因為天候因素，現在實戰機會只剩下一場。面對僅存的實戰機會，曾豪駒表示：「我們就是從今天這一場比賽，去觀察每一位選手的狀況，看怎麼樣去排序，後續我們再去進行商議。」