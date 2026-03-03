今（3）日迎來農曆正月十五元宵節！這天不僅是吃元宵、賞花燈的日子，更是三官大帝中「天官大帝」（上元一品賜福天官紫微大帝）的聖誕。許多人都想把握這一年中轉運能量最強的日子補滿財庫，但你知道元宵節剪頭髮其實會「斷財路」嗎？《NOWNEWS今日新聞》特別為您整理元宵節補財庫秘訣、拜拜時辰與供品，以及「拜天官大帝怎麼說」的祈福口訣，帶您一次速懂開運指南與必知禁忌！
📌 元宵補財庫怎麼做？天官大帝拜拜時間與供品
命理師楊登嵙指出，上元節（元宵節）是一年中求財、補財庫的最佳時機之一。若家中無案桌，可前往主祀「天官大帝」的廟宇（天官大帝廟）、財神廟或土地公廟祭拜。
• 拜拜時間： 最佳時機為子時到午時（前一天晚上11點到當天中午前最好）。
• 準備供品： 需準備茶三杯、麵線三束（綁紅紙）、單數的5種水果、6碗齋菜與元宵。金紙則準備天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金與甲馬。
📌 拜天官大帝怎麼說？祈福稟告說詞與財位秘訣
向天官大帝祝壽祈求財運時，可以準備一個紅包袋，裝入168、268或888元等吉祥數字置於供桌。點香後，請清晰稟告：
📌 元宵節禁忌有哪些？10大禁忌小心破財、斷財路
元宵節象徵美好的團圓，但命理專家小孟老師也提醒，有10項禁忌最好避免，以免破財或讓運勢低迷：
1. 暫緩剪髮、洗髮： 「髮」諧音同「發」，剪髮等於斷發財路，洗髮則代表錢財流動。
2. 忌殺生、見血： 適逢天官大帝生日，殺生易引來破財或血光之災。
3. 忌爭吵與口角： 別說髒話或打罵小孩，以免觸怒神明。
4. 忌借錢給他人： 免得把好運借給別人。
5. 米缸不能見底： 有斷炊惡兆，建議將米缸填滿，求取衣食無憂的好兆頭。
6. 忌弄破衣服或損壞工具： 避免財富流失。
7. 忌搬家與敲打： 以免把福運搬空、好運敲掉。
8. 盡量別穿全黑或全白衣服： 這兩種顏色與死亡相關較不吉利，可能導致事事不如願。
9. 避免室內昏暗： 客廳保持整日明亮，可在大門口點燈或掛燈籠，象徵新年圓滿豐收、運勢光明。
10. 吃元宵別敲碗： 敲碗小心招來好兄弟，還可能把錢財敲破。
📌 元宵節還要拜什麼神？土地公、地基主、祖先
除了祭拜天官大帝以保趨吉避凶外，家中若有祭祀習慣，也別忘了祭拜土地公、地基主和祖先。所需的供品與金紙和平常相同，只需多加一份「元宵」即可。要特別注意的是，神明和祖先需在中午前拜完，地基主則可在傍晚或晚餐後祭拜。
📌 元宵節由來是什麼？為什麼要放鞭炮、掛燈籠？
傳說天帝不滿獵人誤殺神鳥，原本要在正月十五降下大火懲罰人間。天帝的女兒不忍百姓受苦，便偷偷下凡提醒人們在正月十四至十六掛燈籠、放鞭炮。天帝看到人間一片火紅與聲響，以為已降下懲罰便離開。此後，每年正月十五掛燈籠、放鞭炮就成了紀念躲過災難的習俗。此外，由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。
📌 元宵節英文怎麼說？元宵與湯圓差別在哪？
元宵節的英文是 Lantern Festival。傳統習俗上吃元宵象徵「花好月圓、闔家慶團圓」。俗話說「元宵節嘗元宵，冬至吃湯圓」，兩者最大的差異在於做法：元宵是放在竹篩裡「搖」出來的，而湯圓則是用水揉捏「包」出來的。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
