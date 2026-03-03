我是廣告 請繼續往下閱讀

元宵補財庫怎麼做？天官大帝拜拜時間與供品

▲元宵節除了賞花燈吃湯圓，也是向天官大帝祈求補財庫的好時機，備妥發財金與供品，讓新的一年財源廣進。（示意圖／由 AI 生成／NOWNEWS監製）

「弟子/信女XXX，生辰八字XXX，居住地址XXX，今日於天官大帝聖誕良辰，誠心準備金紙供品，懺悔過往無心之過，祈求天官大帝作主，為弟子補足財庫、填還受生庫、開通財利，讓弟子財源廣進，正財偏財皆順利，並保佑財庫豐盈不漏財，弟子願多行善事，廣積福德。」





▲點香祭拜天官大帝時，務必清楚報上姓名、生辰與住址，誠心祈求補足財庫。圖為資料照。（示意圖／記者李政龍攝）

▲向天官大帝祝壽祈福時，別忘記準備一個紅包放進吉祥數字，祭拜完後可以當作發財金來提昇運勢。（圖／楊登嵙授權提供）

元宵節禁忌有哪些？10大禁忌小心破財、斷財路

▲元宵節當天最好暫緩理髮行程！因「髮」諧音同「發」，小心這一刀下去，把今年的發財路也跟著剪斷了。（示意圖／取自PhotoAC）

元宵節還要拜什麼神？土地公、地基主、祖先

元宵節由來是什麼？為什麼要放鞭炮、掛燈籠？

▲元宵節的主要慶祝活動，就是迎花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。（示意圖／取自pixabay）

元宵節英文怎麼說？元宵與湯圓差別在哪？

今（3）日迎來農曆正月十五元宵節！這天不僅是吃元宵、賞花燈的日子，更是三官大帝中「天官大帝」（上元一品賜福天官紫微大帝）的聖誕。許多人都想把握這一年中轉運能量最強的日子補滿財庫，但你知道元宵節剪頭髮其實會「斷財路」嗎？《NOWNEWS今日新聞》特別為您整理元宵節補財庫秘訣、拜拜時辰與供品，以及「拜天官大帝怎麼說」的祈福口訣，帶您一次速懂開運指南與必知禁忌！命理師楊登嵙指出，上元節（元宵節）是一年中求財、補財庫的最佳時機之一。若家中無案桌，可前往主祀「天官大帝」的廟宇（天官大帝廟）、財神廟或土地公廟祭拜。最佳時機為子時到午時（前一天晚上11點到當天中午前最好）。需準備茶三杯、麵線三束（綁紅紙）、單數的5種水果、6碗齋菜與元宵。金紙則準備天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金與甲馬。向天官大帝祝壽祈求財運時，可以準備一個等吉祥數字置於供桌。點香後，請清晰稟告：拜完後，此「發財金」可隨身攜帶，或存入銀行戶頭。老師也特別提醒，2026年（丙午馬年）財神位落在「」與「」，將發財金放置於家裡或辦公室的這兩個方位，更能為自己帶來旺盛財運。元宵節象徵美好的團圓，但命理專家小孟老師也提醒，有10項禁忌最好避免，以免破財或讓運勢低迷：「髮」諧音同「發」，剪髮等於斷發財路，洗髮則代表錢財流動。適逢天官大帝生日，殺生易引來破財或血光之災。別說髒話或打罵小孩，以免觸怒神明。免得把好運借給別人。有斷炊惡兆，建議將米缸填滿，求取衣食無憂的好兆頭。避免財富流失。以免把福運搬空、好運敲掉。這兩種顏色與死亡相關較不吉利，可能導致事事不如願。客廳保持整日明亮，可在大門口點燈或掛燈籠，象徵新年圓滿豐收、運勢光明。敲碗小心招來好兄弟，還可能把錢財敲破。除了祭拜天官大帝以保趨吉避凶外，家中若有祭祀習慣，也別忘了祭拜土地公、地基主和祖先。所需的供品與金紙和平常相同，只需即可。要特別注意的是，傳說天帝不滿獵人誤殺神鳥，原本要在正月十五降下大火懲罰人間。天帝的女兒不忍百姓受苦，便偷偷下凡提醒人們在正月十四至十六掛燈籠、放鞭炮。天帝看到人間一片火紅與聲響，以為已降下懲罰便離開。此後，。此外，由於，相傳元宵節的英文是 Lantern Festival。傳統習俗上吃元宵象徵「花好月圓、闔家慶團圓」。俗話說「元宵節嘗元宵，冬至吃湯圓」，：元宵是放在竹篩裡「搖」出來的，而湯圓則是用水揉捏「包」出來的。