中央氣象署表示，今天元宵節（3月3日）氣溫「大跳水」，北台灣高溫驟降逾10度，低溫僅剩14度。受華南雲雨區影響，元宵節白天全台有雨，西半部防局部大雨，周四（3月5日）氣溫回升，周六（3月7日）轉乾冷，提醒民眾外出賞燈務必攜帶雨具並注意保暖。
今天天氣：元宵節全台有雨 西半部防大雨
3月3日今天的天氣，氣象署指出，東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼；華南雲雨區東移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，西半部地區有局部較大雨勢發生的機率。
氣溫方面，冷空氣南下，強度有機會達大陸冷氣團，清晨夜晚中部以北、宜蘭氣溫下滑明顯，低溫14至16度，南部及花東也只有17至19度，白天高溫將驟降到20度以下 ，北台灣高溫甚至不到18度，要特別注意氣溫變化。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、高屏
環境部提及，東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。
明天天氣：雨勢繼續下 水氣稍微減少
3月4日明天的天氣，氣象署說明，周三冷空氣持續影響，各地仍有短暫陣雨；西半部、東北部、東部早晚低溫15至17度，高溫在中部以北、東半部19至22度，南部、台東24至27度。
一周天氣：冷暖變化快 周末轉乾冷
氣象署提及，周四冷空氣減弱，氣溫回升，不過華南雲雨區持續影響；周五東北季風增強，北台灣轉涼，其它地區早晚偏涼，北部、東半部、恆春有局部短暫雨，中南部有零星雨勢，其它地區多雲。
周六至下周一主要受到乾冷的東北季風影響，因此降雨較稀少，主要集中在基隆北海岸、東半部、恆春、北部山區的局部短暫雨，其它地區多雲到晴。另外，明天至周四，台灣3500公尺以上高山有降雪機率，今晚至元宵節，基隆北海岸、桃園至台南、台東、屏東及離島有平均風力6級、陣風8級機率。
資料來源：中央氣象署、環境部
