▲鄭宗哲去年靠守備功夫站上大聯盟，預計也會是中華隊內野中線先發人選之一。（圖／記者葉政勳攝）

▲李灝宇美職春訓手感加溫，雖都以三壘出戰，但經典賽披中華隊戰袍，有機會回歸熟悉二壘大關。（圖／記者葉政勳攝）

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊近日轉至日本宮崎訓練，今日公辦熱身賽交手歐力士二軍，後天再對軟銀鷹二軍，地點預計都在宮崎市清武綜合運動公園SOKKEN球場，中華隊總教練曾豪駒受訪已表明，屆時「先發陣容」會比照正賽去規劃，目標是培養出良好團隊默契，以贏球迎接3月5日於東京巨蛋的經典賽開幕戰，史上最強中華隊的「先發陣容」也成關注焦點。中華隊挾帶2024年世界棒球12強世界冠軍強大氣勢，迎接本屆經典賽，一口氣徵召到14名旅外好手，寫下歷屆最多，被不少人稱做是史上最強國家隊。面對2場交手日職二軍的公辦熱身賽，由於曾豪駒已喊出比照正賽佈局，先發陣容也備受關注。尤其在原定主戰一壘手、DH「龍仔」龍恩（Jonathon Long）因傷退出後，內野方面迎來異動，可能排出以張育成、吳念庭分佔角落內野，李灝宇、鄭宗哲雙旅外扛二游的態勢，但如此一來，上屆經典賽先發游擊手、中職金手套6連霸得主江坤宇，就得從板凳出發。外野部分，儘管加入中信兄弟10轟、10盜的宋晟睿，但在大聯盟外掛戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）空降中外野後，角落外野高機率仍以陳傑憲、陳晨威作為主要先發，林安可則在龍仔退賽後，與吉力吉撈．鞏冠固定在DH出賽。