▲中華隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的揮棒機制偏向中長距離安打型，高國輝認為其「高上壘率＋高機動力」的球風，非常有中職MVP林立的既視感。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊持續在宮崎SOKKEN球場武裝備戰。隨著台美混血大聯盟外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）正式投入團隊訓練。中華隊打擊教練高國輝在場邊實地觀察後給予極高評價，直言費仔在攻守兩端的綜合能力，宛如林哲瑄與中職MVP林立的終極結合體。談及費仔的守備，高國輝毫不掩飾他的讚賞。他表示，看著費仔處理外野飛球的流暢度與啟動判斷，非常有當年林哲瑄鎮守國家隊中外野那種「絕對安定感」。高國輝甚至打趣坦言，原本認為陣中年輕小將宋晟睿已經是中華隊外野守備的天花板，但親眼看了費仔的實地操練後，深覺宋晟睿這趟還有很多東西可以向大聯盟前輩學習。高國輝的「超高評價」絕非僅是教練的肉眼直覺，美國權威棒球數據網站《FanGraphs》的進階防守指標（Advanced Fielding）早已為費仔的「神級守備」給出解答。翻開費仔2024年在辛辛那提紅人隊的成績單，他在大聯盟三個外野位置（左、中、右外野）合計守了526局，其最重要的防守貢獻值「DRS（Defensive Runs Saved）」為+6分，意味著他光靠手套，就為球隊多守下6分。此外，展現外野手防守範圍與移動能力的「OAA（出局製造值，Outs Above Average）」也達到優異的+4。不論是防守範圍或判斷精準度，費仔都是貨真價實的大聯盟頂尖水準。不只守備令人驚豔，高國輝也精闢點出費仔在打擊端的獨特戰略價值。高國輝分析，費仔的揮棒機制與攻擊型態並非純粹追求仰角與全壘打的重砲，而是更偏向「中長距離」的安打型打者。高國輝認為，費仔在打擊節奏、腳程破壞力與高階守備的綜合呈現上，非常有現役中職強打林立的既視感。這種「高上壘率＋高機動力」的擊球型態，正是這支中華隊目前最需要的火力，能為打線注入極佳的戰術執行空間。在稱讚費仔之餘，高國輝也談到另一位混血內野重砲「龍仔」隆恩（Jonathon Long）因傷辭退的遺憾。不過，塞翁失馬焉知非福，對於由年輕快腿宋晟睿遞補入隊，高國輝抱持極為正面的看法。他強調，宋晟睿從集訓初期的近況就一直維持在高檔，多了一位狀態極佳的正牌外野手進來，不僅能大幅提升教練團在外野防區的調度靈活性，更能讓宋晟睿把握這次千載難逢的機會，近距離觀察並吸收費仔的大聯盟守備精華，對於中華隊未來的外野戰力傳承，絕對是一大福音。