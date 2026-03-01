台北燈節今年規劃「雙展區、雙IP」模式，兩區皆已正式點燈開幕，台北市觀傳局表示，花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，設置10公尺高「柯博文主燈」；西門展區與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，有Baby Molly主燈。而本屆燈會更規劃「柯博文小提燈」，將於今（1）日起一連三天免費發送，地點包含花博展區、西門展區與12個行政區指定地點。《NOWNEWS今日新聞》整理發放時間、地點、規則一次看。
🟡「2026台北燈節」柯博文小提燈發放2管道：
台北燈節推出限量「柯博文」小提燈，預計從今（1）⽇⾄3⽉3⽇為期3天發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放；另也有台北市12行政區指定地點。觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。
📍台北燈節小提燈發放管道一：花博展區與西門展區
發放時間：3⽉1⽇⾄3⽉3⽇
發放地點：
花博展區：服務台
西門展區：2號服務台（中山堂廣場）
發放時間：每日下午15:00，每人限領1盞，發完為止。
📍台北燈節小提燈發放管道二：台北市12行政區指定地點
日期：3月1日至3月2日
時間：下午14:00開放免費領取，每人限領1盞，發完為止
地點：台北市12行政區指定發放地點，包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。
🟡「2026桃園燈會」馬上發小提燈領取攻略整理：
📍「2026桃園燈會」小提燈名稱由來：
桃園市政府表示，小提燈已成為桃園燈會的重要特色之一，今年以「飛機起飛」為設計意象，結合桃園國際機場的國門意涵與馬年主題，象徵城市發展起飛、馬年行大運。
📍「2026桃園燈會」小提燈造型：
螺旋槳代表「轉錢」（賺錢）；提把設計成「銅錢」造型，象徵財富在手；紙張點綴珍珠海岸意象與桃花圖樣，呼應桃園特色。
📍「2026桃園燈會」領取方式：
領取日期：3月1、3月3日、3月7日、3月8日
領取時間：每日17：00
領取地點：虎頭山創新園區、三民運動公園燈區服務台。
領取方式：依現場排隊動線領取，數量有限，發完為止。
資料來源：台北市觀傳局、桃園市政府
