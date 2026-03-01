我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的揮棒機制偏向中長距離安打型，高國輝認為其「高上壘率＋高機動力」的球風，非常有中職MVP林立的既視感。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊大軍抵達日本宮崎，陣中最受矚目的台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）不僅在機場展現超高親和力為球迷簽名，抵達飯店後更給了台灣球迷一個大驚喜！他首度在個人Instagram上發布了「全中文」的貼文，並大讚Team Taiwan專屬服務。費爾柴德在順利抵達宮崎後，於個人IG發布了多張穿著中華隊專屬棕色西裝的帥氣獨照。最讓球迷驚喜的是，他首度使用了流暢的中文寫下心情，他表示：「感謝中華航空提供的照顧讓我們安全抵達日本。」貼文中，費仔不僅曬出機上專屬的「Team Taiwan」特製抱枕與零食，更開心地表示：「這趟旅程讓我們感到無比舒適，特別是有這麼多美味的Team Taiwan特製餐點相伴。感謝機組人員對我們無微不至的照顧！」除了感謝後勤團隊，費仔迅速融入中華隊，且展現出好人緣。在貼文中，他特別放上了與捕手林家正以及內野手吳念庭在機場候機時的合影。照片中三人穿著筆挺的西裝，笑容燦爛，費仔不僅沒有大聯盟球星的架子，更已經與隊友們打成一片，建立了絕佳的團隊化學效應。費仔在貼文最後展現出強烈的求勝心，並霸氣宣告：「現在開始是我們專心備戰，爭取勝利的時候了，Go Team Taiwan。」當然，費仔能帶給中華隊的絕對不只是高顏值與親和力。在稍早抵達宮崎SOKKEN球場的首次練球中，費爾柴德除了被教練高國輝譽為是「林立+林哲瑄」的綜合體之外，在打擊練習（BP）時更是火力全開。根據特派記者在現場的近距離觀察，費仔的揮棒狀態極佳，毫無長途飛行的疲態。他在打擊籠內頻頻將球掃向深遠外野，其中一球更是以極其猛快的飛行速度，直接「碰」的一聲硬生生擊中中外野計分板，這石破天驚的一擊，直接讓現場響起一陣驚呼。