228連假結束後，不少上班族已開始關心下一個連假，「2026行事曆」成為近期搜尋。究竟周二元宵節（3月3日）有沒有放假、算不算國定假日？以及清明節連假幾天，高鐵訂票、火車票何時開搶，連假出國會不會撞到「日本黃金週」，都是民眾最關心的問題。《NOWNEWS今日新聞》整理最新2026年行事曆、重要連假、請假攻略，並一次掌握清明連假高鐵訂票、清明連假火車票資訊，便於提前規劃不再匆匆忙忙。
元宵節有沒有放假、元宵節算國定假日嗎？
結束228連假，周二立刻迎來元宵節，對台灣民眾來說元宵節是傳統民俗大節日，各地燈會熱鬧非凡，不少民眾關心元宵節有沒有放假。依據現行《紀念日及節日實施辦法》，3月3日元宵節（農曆正月十五）並非國定假日，因此當天全台都是正常上班上課。
不過全台各地都有應景燈會，還有限量提燈可免費領取，別錯過一年一度的元宵節活動。
228連假結束！2026年剩「7大連假」：清明節連假倒數
在放完長達9天春節連假並結束228連假後，告別「做1休1」的2月份後，攤開2026行事曆來看，3月份完全沒有任何國定假日，僅固定周六、周日例休，31天共9個假日，下一個連假得等到4月3日起共4天的清明連假。
清明連假高鐵訂票、清明連假火車票資訊一次看
清明連假雖然只有4天，但因為台灣有返鄉祭祖的習俗，且許多人在農曆春節返鄉後，跳過距離較近的228連假，會選擇在4月初清明連假回家，因此返鄉車票務必提前先訂。台鐵將在3月3日開賣清明連假火車票，清明連假高鐵訂票則是3月5日。
點此看👉清明連假訂票懶人包》台鐵3/3開賣、高鐵3/5搶位 搶票時間、隱藏攻略
2026請假攻略！清明節「請4休10」：上半年最強長假
2026共剩下的7大連假都是休3天、4天，如果想要出國，不妨把握下一波清明連假，將是上半年最強請假攻略，若是一口氣在4月7日至4月 10日（周二至周五）請假4天，就能升級成10天長假，從4月3日一路休到4月12日。
2026日本黃金週注意！各地爆多人、機票住宿難訂又貴
若想出國的民眾，也別擔心撞上日本黃金週（Golden Week，簡稱GW），由於日本每年4月底至5月初會遇到多個國定假日，因此組成超長連假，屆時日本全國大移動，當地旅遊景點、機場、重要交通據點都是人滿為患，不只觀光品質不好，機票住宿也是難訂又貴。
2026日本黃金周是4月29日至5月6日（4月29日昭和之日、5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日、5月5日兒童節），若是清明連假到日本不會強碰，但若勞動節連假出發就要小心了。
資料來源：行政院人事行政總處
在放完長達9天春節連假並結束228連假後，告別「做1休1」的2月份後，攤開2026行事曆來看，3月份完全沒有任何國定假日，僅固定周六、周日例休，31天共9個假日，下一個連假得等到4月3日起共4天的清明連假。
- 兒童節、清明節連假共4天：4月3日（五）至4月6日（一）
- 勞動節連假共3天：5月1日（五）至5月3日（日）
- 端午節共3天：6月19日（五）至6月21日（日）
- 中秋節、教師節連假共4天：9月25日（五）至9月28日（一）
- 國慶日連假共3天：10月9日（五）至10月11日（日）
- 光復節連假共3天：10月24日（六）至10月26日（一）
- 行憲紀念日連假共3天：12月25日（五）至12月27日（日）
清明連假雖然只有4天，但因為台灣有返鄉祭祖的習俗，且許多人在農曆春節返鄉後，跳過距離較近的228連假，會選擇在4月初清明連假回家，因此返鄉車票務必提前先訂。台鐵將在3月3日開賣清明連假火車票，清明連假高鐵訂票則是3月5日。
點此看👉清明連假訂票懶人包》台鐵3/3開賣、高鐵3/5搶位 搶票時間、隱藏攻略
2026請假攻略！清明節「請4休10」：上半年最強長假
2026共剩下的7大連假都是休3天、4天，如果想要出國，不妨把握下一波清明連假，將是上半年最強請假攻略，若是一口氣在4月7日至4月 10日（周二至周五）請假4天，就能升級成10天長假，從4月3日一路休到4月12日。
- 清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
- 勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
- 端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
- 中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
- 國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
- 光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
- 行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
若想出國的民眾，也別擔心撞上日本黃金週（Golden Week，簡稱GW），由於日本每年4月底至5月初會遇到多個國定假日，因此組成超長連假，屆時日本全國大移動，當地旅遊景點、機場、重要交通據點都是人滿為患，不只觀光品質不好，機票住宿也是難訂又貴。
2026日本黃金周是4月29日至5月6日（4月29日昭和之日、5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日、5月5日兒童節），若是清明連假到日本不會強碰，但若勞動節連假出發就要小心了。