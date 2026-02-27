我是廣告 請繼續往下閱讀

2026連假台鐵、高鐵車票開賣時間？228連假後，清明連假、勞動節連假將陸續登場，返鄉跟旅遊的人潮眾多，車票開賣時間先筆記，避免面臨車次額滿的窘境，其中清明連假返鄉車票，台鐵將在3月3日開賣、高鐵則是3月5日，《NOWNEWS》一文整理2026年台鐵、高鐵連假搶票時間、訂票攻略，提前設好訂票鬧鐘，可別再不小心錯過了！2026高鐵連假訂票時間2026台鐵連假訂票時間台鐵、高鐵訂票方式台鐵、高鐵隱藏訂票攻略◾清明節 (4/3-4/6)：台鐵3/3 (二)；高鐵3/5 (四)◾勞動節 (5/1-5/3)：台鐵3/31 (二)；高鐵4/2 (四)◾母親節 (5/9-5/10)：台鐵4/10 (五)；高鐵4/10 (五)◾端午節 (6/19-6/21)：台鐵5/19 (二)；高鐵5/21 (四)◾中秋+教師節 (9/25-9/28)：台鐵8/25 (二)；高鐵：8/27 (四)◾國慶日 (10/9-10/11)：台鐵9/8 (二)；高鐵9/10 (四)◾光復節 (10/24-10/26)：台鐵9/23 (三)；高鐵9/25 (五)◾行憲紀念日 (12/25-12/27)：台鐵11/24 (二)；高鐵11/26 (四)◾2027 元旦 (1/1-1/3)：台鐵12/1 (二)；高鐵12/3 (四)台鐵訂票方式：台鐵官方網站、台鐵e訂通APP、超商機台、電話語音、車站售票窗口、車站自動售票機台鐵網路訂票系統為每日 24 小時開放（00:00-24:00），一般旅客可於乘車前4週（28 天）的週一至週日進行預訂，週五可多預訂 2 天的票（連同次次週日）。當日票則需在開車前30分鐘以上訂購。建議在搶購熱門車票時於凌晨 00:00 準時進入系統。高鐵訂票方式：高鐵官方網站、T-EX行動購票APP、超商機台、車站售票窗口、車站自動售票機旅客可預訂 29 天內 （含乘⾞當⽇）⾄發⾞前之⾞次，且每逢週五及週六⾄多可預訂四週後⾄週⽇之⾞票。不同訂票管道的最晚訂票時間有差異，網路購票為發車前1小時，超商通路發車前30分鐘，App最晚可到發車前5分鐘，車站臨櫃則為發車前3分鐘。如果首波開賣沒搶到票，別急著放棄。依 台灣高鐵 規定，未完成付款的訂位會在列車出發前30分鐘重新釋出；另外，三日內未付款的車票，則會在發車日前一天凌晨0時回流系統。這兩個時間點，往往是補票成功的黃金時刻。T-EX App 是高鐵官方推出的行動購票工具，曾獲德國紅點設計大獎肯定，功能涵蓋購票、自由座查詢、語音訂位、感應進站與票務管理等。當一般查詢顯示無票時，不妨改用 App 內建的「語音訂票」功能。透過語音快速輸入起訖站、搭乘時間與張數，系統會即時媒合可用車次，特別適合臨時有搭車需求的旅客。實測發現，連假期間語音訂票確實有助提高成功率，因為系統會同步釋出未付款或未搭乘的座位，被不少常客視為「撿票神器」。語音入口位於 App 主畫面右上角「人頭」圖示，完成付款後即可憑手機 QR Code 直接進站。台灣鐵路公司 通常會在首波開賣兩天後的上午9時，釋出未完成付款的車票，這是補搶票的關鍵時段。若直達長途車票售罄，可改採「分段購票」策略。例如將「台北－花蓮」拆成「台北－宜蘭」與「宜蘭－花蓮」兩段購買。雖然途中可能需要換座位，但對行李簡便、時間彈性的旅客來說，是相當實用的替代方案。