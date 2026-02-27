我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵西部幹線深夜驚傳死亡事故！桃園富岡至楊梅段昨（26）日晚間發生列車撞人意外，一名21歲男子在平交道遭自強號列車撞擊，當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，事故一度造成雙線中斷，南北列車全面延誤。昨日晚間10時許，桃園市消防局接獲通報，指154次自強號列車行經楊梅區民富路一段平交道時撞上行人。消防人員趕抵現場後，發現21歲潘姓男子頭部重創，頭骨變形、腦組織外溢，已無呼吸心跳，立即送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。據了解，事故發生當下列車緊急煞車仍無法避免撞擊，現場由鐵路警察與轄區警方封鎖採證，並協助處理後續善後事宜。至於潘男為何出現在平交道範圍內、是否違規穿越或涉及其他因素，仍有待警方進一步調查釐清。此次事故也影響列車運行，富岡至楊梅區間一度雙線不通，北上、南下列車均出現延誤情形。台鐵預估於27日凌晨0時許排除狀況、恢復通車。實際影響班次與延誤時間，仍依現場搶修及調度情形為準。