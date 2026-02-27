2026鬱金香花展於台北市士林官邸盛大登場，活動將至3月8日，台北市府公園處表示，本屆展覽以「浪漫滿園」為主題，集結來自荷蘭與日本超過 11 萬株鬱金香療癒登場，《NOWNEWS今日新聞》整理鬱金香展必看亮點、門票、交通資訊等一次看。
2026 年士林官邸鬱金香展至3月8日在台北士林官邸公園展開，全區免費開放參觀，不需要另外購票。今年以色彩鮮豔繽紛的鬱金香打造5大展區，設計立面的鬱金香花牆及大片浪漫的五彩花海。
🟡「2026 年台北士林官邸鬱金香展」主要資訊：
日期：即日起～3月8日
時間：每日08: 00-19: 00
地點：台北市士林官邸（台北市士林區福林路 60 號），包含士林官邸公園大門口綠地、音樂座節點、主題園區、踏青區、楓香舞台前綠地、西式庭園
門票：免費入場
🟡「2026台北士林官邸鬱金香展」必看亮點：
公園處藍舒凢處長表示，現場集結超過 11 萬株鬱金香，而每年鬱金香展引進荷蘭品種，多樣化的花型與花色展現出鬱金香的異國魅力，包括杯型單瓣白、黃、桔、粉、紅、紫、黑單色品種體現鬱金香獨特的浪漫；杯型單瓣雙色紅/黃、紅/白、粉/白雙色品種則帶我們看見大自然漸變的色彩奧妙；杯型重瓣白、粉、黃、紅品種花形層層堆疊，開出不同的魅力，花型更為飽滿。
而羽狀單瓣粉、黃、紫、黑、粉/白、紅/白品種，花瓣邊緣呈現獨特的鋸齒狀，彷彿蕾絲滾邊舞裙飛楊；其他還有獨特的百合型、皇冠型、羽狀重瓣的花瓣呈現特殊形狀，更加深了鬱金香的神祕高貴形象；這些來自荷蘭的鬱金香品種除遍佈各展區外，也可以到「鬱見霓虹」展區欣賞，各式花形與花色展現不同浪漫情懷，都能在此一次盡覽。
🟡「2026台北士林官邸鬱金香展」愛影特搜 活動辦法：
時間：2月28日起13:00~14:00(數量有限 送完為止)
辦法：
步驟一、在展區內與「代表愛的裝置」合影 （必須為今年花展裝置）
例如：浪漫席捲展區大愛心及無限裝置、良緣萌芽展區相合傘、DATE展區MARRY ME及花藝裝置、鬱見霓虹展區紅紗拱門及彩虹花海、浪漫相鬱展區花前月下、愛心鑽戒裝置及3D愛之摩天輪
步驟二、將照片打卡上傳個人FB或IG並標註 #浪漫滿園 #2026士林官邸鬱金香展
步驟三、到服務台出示打卡完成畫面給工作人員確認，即可現場抽獎一次，每人每日限抽乙次
🟡「2026台北士林官邸鬱金香展」交通：
📍搭捷運：
台北捷運淡水信義線至士林站下車，自1號出口步行約15分鐘可抵達公園入口；自2號出口步行約8至10分鐘可到達福林路入口。
📍搭公車：
▪️士林官邸（中山）站牌：
1717、203、260、260國、267、279、280直、310、606、612、685、902、中山幹線（原220）、南軟通勤專車天母線、敦化幹線（往榮總）
▪️士林官邸（中正）站牌：
111、1717、1801、206、255、255區、260、260區、300、303、303區、304承德線、304重慶線、557、680、683、815、957、1801、小15、小15區、小16、小17、小18、小19、北環幹線、内科通勤專車13、内科通勤專車15、内科通勤專車16、市民小巴1、紅5、紅30、臺北觀光巴士藍線
資訊來源：士林官邸旅客臉書、台北市府公園處
