▲詹姆斯未來的走向僅有3種最合理的結果，而留隊仍是高機率選項。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然詹姆斯與柯瑞互相尊重，且與格林私交甚篤，但在商業現實面前，友誼並非萬能。（圖／美聯社／達志影像）

儘管「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）兩大球星聯手的傳聞讓全美球迷充滿無限想像，但現實情況可能遠比球迷期待的還要骨感。一名西區聯盟高層近日指出，詹姆斯轉戰金州勇士隊僅是個「童話故事」，但他不太可能只拿500萬美元（約合新台幣15.6億美元）就投誠，他職業生涯的終章劇本其實只有3個可能的選項。「我覺得這故事很棒，肯定很酷吧？」一位西部聯盟的高層說， 「但你仔細想想，這怎麼可能呢？他們或許能在場上和LeBron一較高下，他們有史蒂夫·科爾（Steve Kerr）這樣的教練，有柯瑞，而且假設他們還有德雷蒙德·格林（Draymond Green）。這些都沒問題。對他來說是個不錯的結局，對聯盟來說也是，簡直像童話故事一樣。」但該名高層直言，雖然詹姆斯與柯瑞互相尊重，且與格林私交甚篤，但在商業現實面前，友誼並非萬能。勇士隊目前完全沒有薪資空間，若詹姆斯選擇加盟，勇士僅能提供約500萬美金的特例合約。「僅此而已。我認為LeBron和柯瑞彼此非常尊重，LeBron和格林也是好朋友，但他今年的薪水是5000萬美元。」該高層表示，「我不認為尊重與友誼的價值可以折抵掉4500萬美金的差價。」 此外，他認為即便詹姆斯加盟，目前的勇士隊雖具競爭力，但也難以稱得上是具備奪冠實力的競爭者。根據該高層分析，詹姆斯未來的走向僅有3種最合理的結果，第一是重返洛杉磯湖人隊儘管外界揣測湖人可能重建並環繞唐西奇（Luka Doncic）打造陣容，但留隊仍是高機率選項。第二是無預警宣告退休，結束長達20餘年的輝煌生涯。最後是回歸克里夫蘭騎士隊，回到家鄉與一切夢想開始的地方。若詹姆斯真的願意放棄頂薪尋求最後一冠，高層認為騎士隊是他唯一的去向。騎士隊同樣面臨薪資稅金壓力，僅能提供低額合約，但回到家鄉艾克倫(Akron)打球的動力，是其他球隊無法比擬的。「打一個NBA賽季非常艱辛，你需要極大的動力，尤其是要維持在詹姆斯那樣的高水準表現時，」高層總結道，「他在克里夫蘭會有動力，我不確定他在其他地方還能找到同樣的歸屬感。」騎士隊本身也深陷奢侈稅泥潭，只能為詹姆斯提供一份小合約，讓他效力到2026-27賽季。如果他真的願意這麼做，而不是直接退休的話。如果詹姆斯能加盟克里夫蘭這樣一支有奪冠目標的球隊，那就更好了——如果他和柯瑞在金州勇士隊聯手，勇士隊雖然不錯，但還達不到爭冠行列。「打完一個NBA賽季很艱難，非常消耗體力，你需要很強的動力，尤其是像詹皇那樣高水準的球員，」這位高層說。 「他在克里夫蘭會有動力，但我不確定他在其他任何地方是否還能保持這種動力。」