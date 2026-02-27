中央氣象署表示，228連假台灣進入「多雨模式」，局部地區甚至有雷雨或較大雨勢發生，3500公尺以上高山則有零星降雪可能，周日至下周一（3月1日至3月2日）降雨稍微趨緩，不過下周二元宵節（3月3日）又有鋒面襲台，全台雨勢再起。
今天天氣：北台灣防大雨、雷雨 高山有望下雪
2月27日今天的天氣，氣象署指出，鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部、恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
氣溫方面，由於東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼，預測各地低溫17至21度，高溫方面，基隆北海岸及北部高溫21至23度，中部及東半部25至27度，南部仍可達29度左右。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強，環境風場逐漸轉為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中部以北、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：鋒面通過 全台有雨
2月28日明天的天氣，氣象署說明，受到華南雲雨區東移、東北季風影響，降雨範圍擴大至全台，各地皆有短暫陣雨，且停雨空檔時間短，北台灣整天濕涼，其它地區白天溫暖舒適，但夜間與清晨仍偏涼，早出晚歸須適度添衣。
一周天氣：228連假雨下最多 下周還有鋒面
氣象署提醒，周日（3月1日）水氣略為減少，不過中部以北、東半部、南部山區仍有局部短暫陣雨，相較前兩天停雨空檔稍增，南部平地有機會轉為多雲天氣；在東北季風稍減弱的情況下，各地早晚仍涼、白天回溫，西半部高溫上看28至30度，東半部25至26度。。
下周一另一波鋒面接近，降雨開始慢慢增加，下周二元宵節鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼明顯，西半部整天有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨。下周三、下周四（3月4日至3月5日）東北季風及華南雲雨區影響，各地降雨機率依舊較高。
資料來源：中央氣象署、環境部
