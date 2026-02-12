2026年台灣燈會在嘉義，將從3月2日開跑，嘉義縣政府表示，此次「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」以《超級瑪利歐》系列角色與經典元素為整體設計主題，並以跳躍的「無敵星」作為串聯大小燈區的視覺主軸，搭配星星元素與燈光配置，嘉義縣政府也搶先曝光10公尺瑪利歐主燈的模擬圖。
嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，成為燈區中最醒目的焦點。
🟡「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」5大亮點：
📍亮點1：10公尺瑪利歐主燈
「超級瑪利歐主題燈區」以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，燈區開放時間平日14:00開始、週五及假日(含開燈日)10:00開始，白天呈現明亮的拍照場景；夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果。
📍亮點2：無敵星迎賓之路為起點
「無敵星迎賓之路」為燈會的動線起點，以無敵星與弧形燈光結構作為設計概念，搭配星星燈飾點綴，營造出明亮而充滿活力的燈區第一印象。入口處的大型無敵星點出此次「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」主題，為親子燈區後的首個拍照亮點。
📍亮點3：耀西、碧姬公主星星拍照點
燈區規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。耀西拍照點可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間；碧姬公主星星拍照點則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；超級瑪利歐銀河拍照點以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。
📍亮點4:遊戲體驗區友善分區規劃
除各燈區展示外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。
📍亮點5:販售區與角色見面會
在Nintendo授權商品販售區能找到多款燈會限定紀念商品及扭蛋機，作為燈區體驗的延伸，為整體參觀增添更多豐富內容。而燈會期間於每週五、週六及週日，現場也將安排角色見面會，邀請民眾前來合影留念。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」資訊一覽：
展期：
試營運2026年3月2日(一)；
正式營運2026年3月3日(二)~ 2026年3月15日(日)
時間：10:00-22:00（營運日期、時間以官方網站最新消息為準）
地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館，地址：嘉義縣太保市嘉朴東路一段21號（中油加油站旁)
官網：2026年台灣燈會
