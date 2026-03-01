我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐力士猛牛王牌宮城大彌，今（18）日與球團完成續約儀式，獲得加薪2000萬日幣（約合新台幣400萬），新球季年薪估算為2.2億日幣（約合新台幣4452萬），他在記者會上也喊出，會繼承昔日王牌山本由伸的意志，扛下王牌投手重任，努力率隊奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽即將在本月5日點燃戰火，日本武士隊6日開幕戰交手台灣，上演前年12強冠軍賽戲碼，根據日本媒體爆料，日本隊除確定在開幕戰擺出王牌山本由伸先發外，2先發人選則是歐力士現任王牌宮城大彌，打算讓歐力士前後任王牌登場，全力封鎖中華隊打線。日媒日前搶先披露，道奇隊世界大賽MVP山本由伸將在6日開幕戰掛帥先發，但由於有預賽65球用球數限制，根據最新情報透露，日本隊2先發人選，鎖定中華隊不擅打左投弱勢，打算推出歐力士現任王牌宮城大彌登板，宮城大彌在27日對戰中日龍練習賽中上場，繳出3局無失分完美內容。值得注意的是，山本由伸、宮城大彌正好是前後任歐力士當家王牌，後者今年與老東家完成續約後，也喊出希望以山本由伸為榜樣，以王牌之姿奪下日本一冠軍的決心，如今兩人有望攜手，先在經典賽上共同交手中華隊。而在7日備受矚目的日韓大戰，《產經體育》報導指出，日本隊擬定由MLB洛杉磯天使強投菊池雄星先發，2先發則交給上季澤村賞得主、日本火腿強投伊藤大海。這套「菊池-伊藤」連線，預計搭配去年助阪神奪冠的主戰捕手坂本誠志郎。儘管伊藤大海昨日對中日龍的練習賽中，先發3局挨了一發全壘打失掉2分，但日媒對他仍極具信心。報導強調，伊藤大海曾在2021年東京奧運與上屆經典賽等高壓戰役中，展現出過人的「大心臟」特質，等到日本隊挺進8強淘汰賽，具備豐富國際賽經驗的伊藤，也預計將是重要投手戰力之一。