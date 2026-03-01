我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊現身宮崎練球，全隊已經穿著征戰經典賽的CT戰袍。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊今（1）日首度於宮崎亮相練球，全隊已經穿上全套CT練習衣、套T登場，有球迷認為這套由NIKE全新設計的戰袍，胸前勾勾很潮流，「超帥的、看起來很有精神！」，「很美式的風格」，但也有球迷給出不同意見，「還是喜歡Taiwan那件」、「黑狗才是台灣」，一套球衣也引發球迷論戰。中華隊結束台日交流賽後，2月28日啟程飛往日本宮崎備戰，今日首度穿著全新戰袍亮相，林維恩等旅美投手熱身時，也穿上新的套T，設計上雖然仍見中華隊國際賽CT隊徽，但細節設計上與過去不太相同，胸前斗大的CHINESE TAIPEI使用不同字體並放大，斗大的紅色也相當吸睛。中華隊本次擁有專屬設計戰袍，原因是本屆經典賽各隊，都統一由大聯盟今年的官方球衣贊助商NIKE所推出，僅有日本是以地主品牌MIZUNO設計，據傳額外向大聯盟官方繳交一筆費用。看到中華隊球員穿著全新CT球衣登場，而不是先前由Taiwolf推出的Taiwan球衣，不少球迷都大喊不習慣，至於好不好看，網路也掀起一陣討論，「有點像道奇」、「中華道奇隊」、「大谷會不會認錯」，也有球迷認為Taiwan球衣完勝，「不好看！胸前的萬年CT標誌，甚至是用貼片的」、「還是比較喜歡Taiwan球衣」