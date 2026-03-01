我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林凱威（左）、徐若熙（右）進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲教練團在打線上選擇提前亮牌，旅美重砲李灝宇被定調鎮守二壘，確立美式二遊防線，更讓內野調度充滿靈活彈性。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲首場熱身賽將由年輕的火球男張峻瑋打頭陣先發，後續將啟動牛棚車輪戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊「完全體」正式於宮崎合體。面對即將到來的兩場官辦熱身賽，總教練曾豪駒在首度聯訪中，看似平淡地交代了投手與打線的安排，但若從短期賽制邏輯來拆解，這短短幾分鐘的發言，其實已經徹底洩漏了教練團在正賽前的「最終戰略藍圖」。曾總表示： 「這時候如果先發投手要出賽其實是比較有困難度的，代表後天的比賽如果有打，可能中華隊投手可能就比較不會上... 會請大會這邊再準備一些投手來支援。」這是本次聯訪中最關鍵的戰略宣告，距離東京巨蛋正賽只剩下4天時間，現在讓主力先發在熱身賽登板，不僅有受傷風險，更會被敵營的情蒐團隊看破手腳。曾總直接表明，熱身賽第二天（3日）的比賽，中華隊甚至「不打算派自己的投手登板」，而是動用大會支援的投手，這不單是為了讓打者純粹維持手感，更是極致的「藏招」與「保護機制」，讓主戰先發群留在室內牛棚按照自己的節奏調整，徹底避開無謂的消耗與情蒐曝光，這是非常成熟且果斷的國際賽操盤。總教練曾豪駒表示： 「我們這兩場就是以正賽的一個整個陣容下去做比賽，（李）灝宇可能就是在二壘這邊來做出賽，當然他今年也是有著重在三壘。」相較於投手的「藏」，曾總在打線安排上選擇「亮牌」。明確宣告接下來兩場熱身賽的先發名單，很可能是WBC預賽的先發陣容的測試，意味著教練團現在的目標是建立實戰化學效應。其中最受矚目的旅美重砲李灝宇，曾總定調讓他鎮守二壘。這個決策不僅確立了中華隊的「美式二游」防線，曾總刻意點出他能守三壘的彈性，也暗示了在比賽中後段，若需要加強防守或調度代打，中華隊內野具備極高的靈活調度空間。李灝宇的狀態「維持得不錯」，無疑是教練團敢提前亮出底牌的最大底氣。曾總提到： 「明天先發會第一個投的是張峻瑋，後續就是牛棚的投手可能就會出賽。明、後天的投手大概就是以短局數，讓大家去維持一下手感。」既然不動用主戰先發，首場熱身賽交給年輕的火球男張峻瑋打頭陣，是一招活棋。而後續的「短局數牛棚車輪戰」，重點完全不在於壓制對手幾局，而是讓每位牛棚投手都能上丘實戰體驗、適應大聯盟官方用球。牛棚投手如何在短暫的熱身後迅速找回控球節奏，將是這場比賽教練團觀察的唯一指標。從自辦熱身賽的跌跌撞撞，到如今完全體集結，總教練曾豪駒思路很清晰，保護該保護的投手，操練該操練的打線。大戰倒數，中華隊就是在兩場官辦熱身賽中，將時差與默契的最後一絲縫隙完美填補。