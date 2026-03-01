我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊3月5日在東京巨蛋C組開幕戰迎戰澳洲，想晉級本場成為輸不得一戰。實際上，中華隊過去15年四度於一級國際賽遭遇澳洲，取得4連勝，上一次於經典賽交手，正好是13年前的2013年經典賽，當時中華隊正好也是首戰面對澳洲，靠著王建民一夫當關以4：1取勝，贏下首勝後氣勢大振，最終晉級複賽，讓球迷大呼，「又是首戰對澳洲，神劇本寫好了」、「神劇本又要重現了嗎？」、「晉級複賽有望了」2013年中華隊組出史上最強國家隊迎戰經典賽，該屆預賽於台中洲際棒球場舉行，中華隊3月2日首戰就是遭遇澳洲，推派當家王牌王建民登板，在嚴格投球數限制下，僅用61球吃完6局，僅被打出4支零星安打無失分，還讓澳洲全場打出3次雙殺打，打線上則靠彭政閔首局敲安建功，第五局陽春砲率隊領先，中華隊終場4：1贏球。這場勝利對當時的中華隊至關重要，因為前兩屆經典賽中華隊皆未能闖進複賽，甚至在2009年提前遭到淘汰。此戰獲勝後，中華隊士氣大振，隨後更以8：3擊敗多位大聯盟球星坐鎮的荷蘭，最終小組賽以2勝1敗、分組第一晉級複賽，寫下隊史經典賽最佳成績，也是中華隊經典賽至今5屆以來，唯一一次晉級複賽。後續中華隊前往日本東京巨蛋參加八強複賽，首戰面對地主日本，靠王建民扛下6局無失分，助隊一路與日本鏖戰到第10局，才以3：4一分飲恨，中華隊雖未爆出史上最大冷門，但該戰表現已經震撼棒壇，此戰也被不少台灣球迷認為，是中華隊成人國際賽史上最經典的一場戰役。相隔13年後，中華隊本次再度豪組最強國家隊，搭配前年世界棒球12強奪冠氣勢，全力爭取隊史第二次晉級複賽機會，首戰又是遭遇澳洲，球迷都期待神劇本再現，「好期待晉級複賽」、「當年靠建仔、恰恰贏球，這屆又會有誰跳出來？」、「先拿下澳洲後續真的比較穩」