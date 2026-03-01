我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張奕毫不掩飾對旅美投手群的欣賞，特別點名左投「玉米」林昱珉明顯變壯，整體投球氣場與層次變得更加沉穩恐怖。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊移師日本宮崎展開練球行程，今(1)日全隊進駐清武綜合運動公園SOKKEN球場，這也是陣中牛棚大將張奕過去效力日職歐力士猛牛隊時的春訓發跡地。回到最熟悉的地方，張奕不僅趁空檔與昔日恩師戰友敘舊宣告滿血復活，受訪時更對本次入選的旅美學弟們給予極高評價，特別點名左投「玉米」林昱珉的恐怖蛻變讓他印象最深刻。SOKKEN球場目前同時也是歐力士隊的春訓基地，張奕一到球場便展現「地主」之誼，把握機會走到球場另一側向昔日教練與選手寒暄。張奕透露，前東家非常關心他先前的肩膀傷勢，而他也很篤定地向大家報平安：「我跟他們說OK啦！現在完全不會痛，很健康。」有趣的是，張奕原本貼心準備了伴手禮要慰勞前隊友，卻發生了爆笑小插曲。他受訪時靦腆笑說：「我到球場的時候已經忘記了！還好明(2)日熱身賽還會碰到他們，要不然那些伴手禮就要自己吃掉了。談及目前的備戰狀態，張奕表示身體狀況維持得非常理想。觀察這幾天陸續會合的旅美投手群，張奕以「過來人」的眼光高度讚賞道：「看他們投球，真的感覺『層次不一樣』，能跟他們同隊非常興奮。」當被問及對哪位學弟印象最深刻時，張奕毫不猶豫地點名了曾一起披上國家隊戰袍的林昱珉，「這次看到玉米感覺滿不一樣的，明顯變壯了，他自己也說體重增加很多。我覺得他在各方面都變得比以前更加沉穩。」針對本屆經典賽中華隊史無前例地帶滿16名投手，張奕也以選手角度精闢分析教練團的盤算。他認為，在WBC如此密集的短期國際賽中，投手調度很可能採取「一人一局」的高頻率車輪戰輪替模式，藉此最大化牛棚的極致壓制力，不讓對手有適應球路的機會。中華隊明日將與歐力士二軍進行實戰熱身賽，張奕對即將到來的登板充滿期待。他強調會把握剩下沒幾天的調整期，將最佳狀態帶進WBC的正式賽場，為台灣鎮守最後一道防線。