▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）打擊爆發力驚人，輕鬆揮棒卻將球送上外野看台。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.1）

▲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）展現打擊爆發力，揮棒直接擊中宮崎SOKKEN球場中右外野的計分板。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.1）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）台、美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）換上藍色中華隊新戰袍，率先進行打擊練習，費爾柴德揮棒狀態極佳，還有一球直接擊中中外野計分板，打擊爆發力驚人。今日宮崎風和日麗，中華隊於下午1點展開訓練，全員先在室內進行守備練習，大約1點30分走進球場進行打擊練習，率先入場的是大聯盟台、美混血球星「費仔」費爾柴德。費爾柴德換上全藍中華隊新戰袍，與打擊教練彭政閔進行一對一打網練習。10分鐘後，費爾柴德站上打擊區，開始進入正式打擊練習，費爾柴德輕鬆揮擊，球卻一路飛到牆外，還有一球直接擊中中外野計分板，打擊爆發力驚人。「台灣隊長」陳傑憲、宋晟睿、林安可以及陳晨威等人也與費爾柴德同一組，擊球手感都相當不錯。在打擊練習展開20分鐘後，中華隊投手群也跟著出來到外野草皮熱身，旅美投手林昱珉、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸等人皆穿上中華隊球衣亮相，正式宣告中華隊正式進入「完全體」。