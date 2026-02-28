我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅日強投徐若熙春訓隨軟銀練球，首戰面對中華隊飆出生涯極速158公里，比起中華隊其他投手，明顯更進入實戰狀態。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

▲中華隊投手群得盡快適應經典賽嚴格的壘上無人18秒、壘上有人15秒規定，讓身體進入更快的投球節奏中。（圖／挺悍運動行銷提供）

備戰WBC世界棒球經典賽，中華隊台日交流賽迎戰日職福岡軟銀、北海道日本火腿鬥士，兩日進場超過5萬球迷，原本打算享受中華隊與日職球隊激烈碰撞，卻見證中華隊共18局僅敲出9安打、得1分，全程幾乎都被壓著打的窘境，球迷議論：「12強冠軍中華隊怎麼了？」。實際上，WBC舉辦時間點為職棒球季開打前，與接續著職棒結束後的12強正好相反，球員身體狀態明顯不同，且這2場嚴格執行經典賽規定，投手群在更倉促的投球計時器下，也還在找尋最合適的丟球節奏，這2項難題都仍待中華隊做出解答。2024年12強賽開打時間為11月9日，當年中職台灣大賽最終戰G5在10月25日，等於接續著球季結束後直接迎接12強，這批以中職球員為主的12強班底，身體狀態都已經進入實戰階段。然本屆WBC經典賽C組預賽3月5日開打，中華隊雖提早開機，但中間還歷經農曆年休息4天，回歸後直接轉移至台北大巨蛋打台日交流賽，與經過完整春訓階段的日職球隊相比，中華隊本次投打表現明顯都還在調整階段。此外，本次來台的2支日職球團，是去年太平洋聯盟排名1、2名隊伍，福岡軟銀甚至是日本一冠軍，本次來台時監督小久保裕紀誓言要當中華隊最好的對手，最終也兌現承諾，主力打線山川穗高、栗原陵矢等人都先發上陣，投手端也搬出多位主力，甚至在大幅領先下，也讓終結者杉山一樹登板，日本火腿方面一軍先發打線幾乎也全數入列。軟銀、日本火腿自去年球季結束後，11月秋訓、12月短暫休息後展開春訓，打者群狀況優秀不說，投手更是已經進入例行賽狀態，昨日日本火腿先發、2023年第一指名左投細野晴希，首局直球已經達到155公里，比賽過程中也明顯看到，兩隊球員狀況調整，幾乎不在一個檔次。另一方面，由於台日交流賽是為中華隊備戰經典賽而生，兩隊用球、規則都不一樣，中職打者面對的是相較不彈的日職用球，且中華隊還要適應經典賽相關規定，投手無人在壘18秒、有人在壘15秒得出手，打者也得8秒進打擊區準備。受限於每一球之間更短暫的休息，首戰打軟銀，中華隊先發鄭浩均2.2局用58球，一度投到滿身大汗、最後還抽筋退場，昨戰主砲吉力吉撈．鞏冠九局下代打，在全場球迷歡呼聲中登場，結果一站上打擊區，就被吹判違規計1好球，陷入球數落後，面對經典賽加快節奏的規定，中華隊全隊都還需要時間適應。整體而言，由於經典賽舉辦時間緣故，如今球員狀況與當年12強不可同日而語，總教練曾豪駒、中職會長蔡其昌年初談到經典賽難打之處，也都提到舉辦時間點問題，經過將近3個月休賽季，如何在短時間內，讓球員身體調整到球季中階段，成為一大考驗，日本國家隊23日面對軟銀，也曾以0：4遭到完封。但最終說回來，屆時經典賽C組5隊都在同樣規則、同樣調整時間點下開打，想晉級還是得讓球員盡可能在「當下最好狀態」下迎戰，此外還有場地習慣、旅美好手回歸後的磨合等相關難題，都考驗著中華隊後勤團隊、教練團與球員在短期賽的調整能力。