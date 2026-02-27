我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊因為「龍仔」龍恩（Jonathon Long）傷退名額，今日與日本火腿賽後，總教練曾豪駒親自宣布人選是中信兄弟外野手宋晟睿，如此中華隊出征經典賽30人名單也正式出爐，曾豪駒也親自說明原因，表示從開訓至今，就觀察到宋晟睿狀況維持得很好，希望他可以在經典賽為中華隊盡一份心力。中華隊今日面對日本火腿，終場1：6輸球，賽後曾豪駒親自宣布遞補龍仔傷退的名額，就是由中信兄弟外野手宋晟睿補上，「整個過程中，都是從4個外野手中做選擇，最後選宋晟睿。」曾豪駒補充原因，「一壘手有張育成等人，考量外野人手只有4位，而且開訓至今到這2場，也都看到宋晟睿表現維持得蠻好，以上是我們考量原因。」現年23歲的中信兄弟當家外野手宋晟睿，去年單季出賽120場全勤，繳出打擊率2成57、12轟、17盜與62分打點，生涯首度達標10轟、10盜，如今加入「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳傑憲、陳晨威與林安可的外野手行列。