備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（27）日交手北海道日本火腿鬥士，最後1：6輸球，賽後總教練新庄剛志談到對2位自家台灣選手古林睿煬、孫易磊表現後，突然自發分享場邊看到的觀察，「我看到中華隊外野手守備時，手都是撐著膝蓋等待，但這樣反應會慢一拍吧？」新庄剛志賽後被問及古林睿煬表現時，直言心情很複雜，「因為一方面古林睿煬在場上投球，另一方面也希望球隊有好表現。」新庄剛志也透露，春訓時古林睿煬有放球點不固定的問題，「從這場表現來看，狀況好很多了。」後續新庄剛志突然跳脫提問，自發跟在場的日本、台灣媒體分享場邊觀察，「我看到中華隊外野手守備時，手都是撐著膝蓋等待，但這樣反應會慢一拍吧？」新庄剛志隨後補充，中華隊外野手多是從靜止狀態來啟動，「如果是『靜到動』跟『動到動』比較，一定是『動到動』比較快吧！」隨後新庄剛志依舊稱讚中華隊表現，他透露本戰先發3局無失分的細野晴希，春訓狀況本來就很好，「但中華隊打者還是可以打出強勁擊球，整體表現很不錯。」日本火腿鬥士打線在相對不熟悉的大巨蛋單場扛出3轟，新庄剛志笑說，西川遙輝全壘打讓自己印象深刻，「在日本沒有看過他把球打往那個方向形成全壘打。」，至於主砲万波中正，新庄表示他春訓調整不理想，但去年來台灣也有開轟，至今大巨蛋連3場開轟，「希望他藉由這個機會調整好自己。」