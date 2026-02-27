北海道日本火腿鬥士今（27）日在台日交流賽單場3轟，助隊以6：1擊敗中華隊，賽後25歲主砲万波中正、以及砲轟古林睿煬的四棒郡司裕也出席，當被問到對哪位中華隊打者實力印象深刻時，万波中正除點名張育成，也笑說印最深刻絕對是陳傑憲，「他真的太帥了，如果我是女生一定會愛上他。」
万波中正連3場開轟：從球迷身上獲得正能量
万波中正相隔不到1年又造訪台北大巨蛋，連續3場開轟成大巨蛋王者，「相隔一年又來到台灣，真的很興奮。」万波中正提到，他很享受台灣應援方式，「每次都能從球迷身上感受到滿滿能量，很享受，也很開心。」
郡司裕也同樣是連續2年在台北大巨蛋出賽，也笑說很喜歡台灣球迷應援方式，「即便聽不懂，但光是聽到應援聲就覺得心情振奮。」
万波中正大讚陳傑憲太帥：我是女生會愛上他
本場2人都有對決古林睿煬經驗，万波中正2度吞下三振，「我面對他，其實沒有太好的表現，他從春訓就狀況很好，今天感覺狀態更棒了，期待他在WBC有好的表現。」
當被問到中華隊印象深刻打者時，万波中正提到記得張育成長打，隨後就大讚陳傑憲真的很帥，「中華隊第三棒真的太帥，帥到如果我是女生，會愛上他的那種。」郡司也在一旁附和，「真的沒看過那麼帥的。」
