中華隊持續備戰2026年WBC世界棒球經典賽，今（27）日與北海道日本火腿鬥士於台北大巨蛋進行台日交流賽，中華隊在六局下終於靠著林安可安打得分，終結過去14局無得分低潮，今日適逢228連假，全場湧進28,996人進場應援，為過去3天中最多，見證中華隊得分後，觀眾憋著一口氣終於吐出，全場爆發震天歡呼。

細野晴希極速155公里左投　中華隊揮不到

中華隊昨日面對日本一冠軍福岡軟銀，全場僅敲出2支零星安打、一分未得，整場幾乎沒有0攻勢產生，本場受制於日本火腿「火球左投」細野晴希封鎖，比賽前五局同樣僅有2安打。

第六局，中華隊面對35歲資深投手福谷浩司，1出局後由張育成敲出長打攻佔得點圈，林安可2出局後補上左外野安打，幫助中華隊破蛋，也終結面對日職兩球團、過去14局一分未得窘境，目前打到第七局，中華隊仍以1：6落後。

