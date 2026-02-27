我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德上午出席品牌活動，點名對之前同樣效力守護者的張育成有印象。（圖／記者林柏年攝）

2026年台日交流賽今（27）日由中華隊交手北海道日本火腿鬥士，大聯盟混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）昨晚剛抵達台灣，上午出席品牌活動，下午就現身大巨蛋BP練打，練習過程中吸引中華隊打者好奇，聚在旁邊觀看，也曾效力守護者隊的張育成分享場邊觀察，稱讚他看起來已經準備完畢，「擊球品質很好，打出的球也很強勁。」費仔昨晚一下飛機就來到飯店跟中華隊隊友相見歡，跟大家自我介紹，張育成笑說，費仔說「我是Stuart」，因此隊內目前也多以「Stuart」稱呼他。張育成也表示，費仔跟隊友還需要更多時間熟識，目前大多是基本寒暄，初次見面最困難的就是記名字，「問他說他有沒有記得大家的名字，因為記得大家的名字是最難的。」費仔飛行超過14小時抵達台灣，張育成透露費仔說他昨天睡很少，身體有些疲憊，但仍來到大巨蛋練打，揮棒時雖然輕鬆打為主，但仍打出不少強勁飛球，張育成就提到，「感覺他已經準備好了，擊球的品質都很好，打出來的球也都很強勁。」張育成也觀察到費仔身體維持得很好，不愧是現役大聯盟球員，「他身形很精壯，也是那種沒有脂肪的人，感覺他私底下飲食控制那些都做得很好。」、