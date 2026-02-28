我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊今（28）早啟程前往日本宮崎，迎接官辦熱身賽。中華隊在赴日前，與日本職棒（NPB）太平洋聯盟雙雄福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊交手，最後以2連敗作收，讓外界相當憂心，對此，中職會長蔡其昌表示，希望球迷用鼓勵代替責罵，練習賽的意義就是練習，「贏球增加信心，繼續保持，輸球把問題反映出來、改進。」中華隊26日以0：2不敵福岡軟銀鷹隊，27日以1：6不敵北海道日本火腿鬥士隊，吞下慘烈的2連敗，團隊數據方面，打擊端2場比賽合計吞下22K，僅敲出7支安打，共得1分；投手端被敲出20安包含4轟，共失掉10分。2場賽果不免讓球迷擔心中華隊進入正賽後的表現，對此，蔡其昌開玩笑表示，「這個場景恐怕大家比較習慣一點。」也馬上替選手緩頰，「我的意思是，部分球迷對於國家隊的表現有些反應，其實我都是可以理解的。但我還是希望球迷朋友能夠積極、正向給予球員來加油與鼓勵。」蔡其昌直言，用鼓勵、加油的方式代替責罵，對球隊接下來獲勝是相對有效的方法，「練習賽就是如此，練習賽如果打不好，我們容易找到問題加以改進；那練習賽如果打得好，就表示對選手的信心會有一定程度的增強。」蔡其昌認為，練習賽的目的就是練習，贏球增加信心，繼續保持，輸球把問題反映出來、改進。「練習賽有意義就在這，這不是正式的比賽。其實練習賽中很多的成績，大家可以看出一些端倪，最主要還是在磨合、找問題當中。」蔡其昌說道。中華隊今日啟程宮崎，明日將進入官辦練球日，3月2日、3日進行官辦熱身賽。蔡其昌在中華隊起飛前，特別陳偉殷、郭泓志2位大聯盟等級的後勤，「他們是情蒐教練，還在集訓期間幫忙餵球，投入訓練。」蔡其昌也感謝林威助協助聯盟赴日拜訪旅日球員，「不只後勤，選手也很辛苦，提早1個月多月從高雄（國訓）到台北（大巨蛋）訓練，不服輸的精神，是經典賽能不能打贏對手最重要的原因。」