2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊今（28）早啟程前往日本宮崎，準備3月2日、3日開打的官辦熱身賽。不過當地天氣不穩定，熱身賽當天降雨機率非常高，連帶可能取消賽事，中職會長蔡其昌表示，昨日已經有跟主辦反應，希望能提供備案，蔡其昌也說，雖然這樣的安排對中華隊不利，「但是這就是比賽，我們必須在現有的比賽條件底下去克服問題。」中華隊今日前往宮崎，明日將進行官方練球日，3月2、3日將打官辦熱身賽，也是進入正賽前的最後2場比賽，是測試旅美球員歸隊、整合的唯一機會。不過根據日本氣象預報顯示，熱身賽當天降雨機率非常高，加上熱身賽場地是戶外球場，可能無法順利開賽。蔡其昌坦言，熱身賽地點、時間是大會規定，不是中華隊能選擇，「我們昨天就已經反映給大會，希望他們能夠提供我們備案，也跟氣象單位保持密切聯繫，很希望這個雨是一天下完就停了，還是希望能夠有練習賽，這是我們主要的期待。」若中華隊確定無法打熱身賽，將留在宮崎進行室內練習。蔡其昌直言，飛機一落地，中華隊就全權交由大聯盟官方接手，中職只能協助溝通、協調。同組對手日本、韓國在大阪京瓷巨蛋打熱身賽，完全不用顧慮天氣，中華隊則是與澳洲、捷克一同在宮崎，只能看老天爺臉色。蔡其昌表示，「這也沒辦法，當時分配（場地）時，我們是資格賽出線，也不能說主辦單位有什麼偏頗，如果今天是西班牙進正賽，也是在宮崎打熱身賽。」蔡其昌說，雖然熱身賽的安排對中華隊不利，「但是這就是比賽，我們必須在現有的比賽條件底下去克服問題。」