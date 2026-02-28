藝人香蕉（王俊傑）對投資股票相當有想法，靠著理財和勤儉在37歲就賺到三間房。近日他在節目《新聞挖挖哇》分享，曾沉迷股票當沖結果短短3天就賠光積蓄，帳面上變成負80幾萬，讓香蕉發誓「之後絕對不玩當沖」。香蕉後來除了改買穩健型股票，加上努力工作才又慢慢累積財富。

香蕉沉迷股票當沖「3天賠光積蓄」血淚史曝光

香蕉表示剛開始買股票時，都有抓到價差，每天賺個1、2千很開心，獲得小小成就感。某天他被問到要不要嘗試當沖，香蕉心想當天可以買賣好像也不錯，在股海中殺進殺出。

怎料，有次股票連續跌停，香蕉手上的航運股損失慘重，帳面上瞬間變成負80萬，讓主持人鄭弘儀直呼「80萬是你要工作多久的收入啊！」香蕉擔心會繼續跌下去，只好認賠賣出，把先前賺的都吐回去了，無奈說：「原本有賺，後來賠了40萬。」

香蕉揭選股秘訣　有用的品牌就會買

香蕉後來聽了朋友的建議，開始買較穩健型股票，再加上努力工作，才慢慢累積財富。另外香蕉分享：「我自己有個理論，我有用的品牌，我就會買他們（公司）的股票，有賺再分我屑屑，我等於是沾他們的光。」

▲香蕉（如圖）後來聽了朋友的建議，開始買較穩健型股票，再加上努力工作，才慢慢累積財富。（圖／香蕉 王俊傑臉書）
被問到投資到現在是賺還是賠？香蕉表示賺了30%。事實上，香蕉曾現身星宇航空股東會，主動舉手發言跟董事長張國煒對話，當時他透露自己投入上百萬買股票，是因為看到航空公司非常注重飛安。

香蕉：投資只是工具　避免承受範圍外的風險

另外，他也認為投資只是工具，生活才是目的，除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟市場水位，替未來的日子儲備。並透露自己隨時都很謹慎，不會冒然承擔超過自身負荷外的風險。

資料來源：新聞挖挖哇YT

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

