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▲主持群出席節目《寶島神很大》開播10週年記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲草爺（左起）、曾甜、許志豪分別扮演順風耳、媽祖和千里眼。（圖／記者吳翊緁拍攝）

節目《寶島神很大》今（4）日舉辦開播10週年記者會，節目主持群柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔都出席，主持群們一同回顧了節目過去的點滴與難忘時刻。香蕉透露自己剛開始主持時遭酸是「噗攏共」，但一路上他也不斷學習，「我去學給你看。」如今台語變得更好，也對台灣神明文化更加了解。香蕉是《寶島神很大》主持群中最資深的一位，從一開始一個月要出班23天，出外景出到連媽媽都以為他去當兵了，到現在幾年過去了，身邊的夥伴越來越多，大家一起分攤，也變得越來輕鬆、有趣，他坦言剛主持節目時都會被網友罵，覺得節目那麼正式，怎麼會找香蕉來主持，「怎麼找噗攏共，一直私訊罵我。」他在過程中也慢慢學習，台語變得更好，也對台灣神明們更加了解。賈斯汀來台15年，他身為外國人加入《寶島神很大》，坦言自己確實特別熱愛台灣文化，很喜歡接觸客家語、原住民語、閩南話，但閩南話一直沒有很懂，剛好有機會決定上節目一邊學習，「我對文化非常好奇，也很敢去問，很像香蕉的角色，我是外國人耍白痴很合理，當主持人不能什麼都了解，所以必須當白癡去挖東西出來。」儘管他有自己的宗教，但還是尊重所有的宗教文化。賈斯汀笑說主持《寶島神很大》最擔心的就是媽媽，因為媽媽信奉基督教，有次媽媽看了節目後問他為何拿香，他也回答自己是在賺錢。而這次十週年特別企劃揪神明登玉山，由阿白揹著媽祖行走，她表示為了這次登山還先做負重訓練，因為轎子加上神明就有12公斤重，要背著一路行，而且拍攝當天天候又不佳，過程也吃了不少苦。