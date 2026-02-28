我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，中華隊今（28）早搭乘中華航空CI7554「包機」前往日本宮崎，準備迎接官辦熱身賽。中職會長蔡其昌特別感謝華航支援包機，讓選手省去3個小時的巴士車程，雖然窄體飛機商務艙有限，但選手1人可坐3個位置，機艙服務也全部比照商務艙等級，首批抵達宮崎的中華隊成員約60人，包含教練團、球員以及後勤。蔡其昌指出，此次前往宮崎由華航提供包機協助，如果不搭華航直飛宮崎，就要必須要從福岡轉3個小時的巴士，選手等於是舟車勞頓，「所以我們選擇了一個最有利的方式，然後謝謝華航願意替選手服務。」他特別感謝華航協助國家隊，「雖然窄體的飛機商務艙少，但是選手是一個人坐3個位置，等於是坐一排，（空間）問題不大。」由於是窄體飛機，因此商務艙座位有限，但整台飛機全部是中華隊專屬，服務也全以商務艙模式，「因為宮崎機場，能飛的就是窄體的飛機，商務艙的數量就有限。費用是大聯盟給我們的，如果今天華航沒有協助，我們只能去租一般民用航空，大部分都是屬於廉航，可能對選手的服務品質、條件都會比較差。」蔡其昌也說，商務艙的調配，交給教練團與選手們協調，「慣例應該是教練、隊長坐商務艙，但讓他們內部自己討論。」蔡其昌透露，首批抵達宮崎的中華隊成員約60人，包含教練團、球員以及後勤。至於旅美球員將直接在宮崎與中華隊會合，抵達宮崎後，中華隊將入住下榻飯店，結束移動日，明日將進入官方練球日。