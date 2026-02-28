我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊今（28）日下午搭乘專屬包機飛抵宮崎，在大會祭出「謝絕採訪與跟拍」聲明下，機場內外重兵部署、紅龍拉起嚴密動線，維安層級堪稱歷屆WBC之最。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數，中華隊大軍今（28）日下午搭乘專屬包機抵達宮崎。隨著大軍壓境，加上旅美小將同日於宮崎會合，正式宣告中華隊的「完全體」陣容集結完畢。不過，迎接這批台灣健兒的，除了溫暖的陽光，還有主辦方祭出的「史上最嚴格安檢」層級，禁止媒體拍照及採訪，但還是有幸運球迷拿到「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的簽名球。WBC大會昨日發布的「謝絕採訪與跟拍」聲明，今日宮崎機場的維安層級堪稱歷年之最。不僅機場內外早早拉起紅龍，現場更有大批保全人員進駐，將球迷、媒體與球隊的移動動線隔絕，維安層級更勝奧運，也可以說是經典賽史上最嚴規範。當球員們推著行李車步出入境大廳的那一刻，全場的目光立刻被他們「高顏值」的穿搭給吸走。過去出國征戰，台灣球迷與媒體總是不免羨慕日本武士隊（Samurai Japan）那身整齊劃一、帥氣逼人的專屬西裝。但這幾年，中華職棒大聯盟與國家隊的後勤團隊真正做到了「全面升級」。今日全隊換上設計感十足的棕色成套西裝，搭配純白襯衫與深色領帶，展現出沉穩且專業的國家隊風範，氣勢完全不輸地主國。為了讓每一位體型各異的國手都能穿出最完美的挺拔身型，這套西裝在出發前，是裁縫師傅們「徹夜趕工、進行二次修改」的心血結晶。本屆中華隊最受矚目的絕對是火速隨隊出征的台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德，他穿著招牌棕色西裝、留著俐落漸層短髮的費仔一步出大廳，立刻引發球迷一陣騷動。即使現場維安人員嚴陣以待、但費仔在聽到球迷呼喚後，仍展現了極高的親和力。他停下腳步，親切地接過球迷遞上的棒球與麥克筆，低頭專注地為球迷簽名，毫無架子的暖心舉動，讓現場順利拿到簽名的球迷直呼幸運，更展現大聯盟球員的魅力。隨著中華隊本陣搭乘包機順利落地，加上其餘旅美小將（林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、鄭宗哲、李灝宇）也於今日陸續飛抵宮崎會合，中華隊的WBC最強「完全體」陣容終於在今天迎來了大團圓。抵達宮崎後，中華隊將立刻進駐下榻飯店，帶著前兩場熱身賽的經驗值，這支完整成軍的中華隊將如何在短時間內磨合出最佳的化學效應，並在隨後的官辦熱身賽中找回攻擊節奏，全台灣的球迷都在引頸期盼。